Patlamanın 3'üncü gününde Vali Kaldırım'dan açıklama
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Patlamanın 3'üncü gününde Vali Kaldırım'dan açıklama

- Patlamanın 3'üncü gününde Vali Kaldırım'dan açıklama Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım: "190 araç ta şuanda sahada 4 tanede arama kurtarma ve kadavra köpeğimiz çalışma yapıyor" Sakarya'nın Hendek ilçesinde havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamanın 3'üncü gününde açıklama yapan...

05.07.2020 14:33 | Son Güncelleme: 05.07.2020 14:39

- Patlamanın 3'üncü gününde Vali Kaldırım'dan açıklama

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım:

"190 araç ta şuanda sahada 4 tanede arama kurtarma ve kadavra köpeğimiz çalışma yapıyor"

SAKARYA - Sakarya'nın Hendek ilçesinde havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamanın 3'üncü gününde açıklama yapan Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, "Sahada bin 97 AFAD, UMKE, Arama ve Kurtarma, sağlık, itfaiye, jandarma kriminal ve diğer ilgili birimler buraya gelerek çalışmalar yaptılar" dedi.

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan bir havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamanın 3'üncü gününde Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım son gelişmeler ile ilgili açıklamalarda bulundu. Patlamanın 3'üncü gününde de çalışmaların devam ettiğine değinen Vali Kaldırım, adli sürecin devam ettiğini uzmanların çalışmaları yaptığını vurguladı.

Patlamayla ilgili son durumu değerlendiren Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, "Patlama malum Cuma günü 11.15 sularında meydana geldi 3'üncü günündeyiz halen sahada ekiplerimiz yoğun bir çalışma yürütüyorlar. Patlamanın olduğu andan itibaren biz dahil tüm ekiplerimiz buraya intikal ettik. Çalışmalara başladılar şuana kadar sahada bin 97 AFAD, UMKE, Arama ve Kurtarma, sağlık, itfaiye, jandarma kriminal ve diğer ilgili birimler buraya gelerek çalışmalar yaptılar. 190 araçta şuanda sahada 4 tanede arama kurtarma ve kadavra köpeğimiz şuanda ekipleriler ile çalışma yapıyorlar. Bir yandan da Başsavcılığımız tarafından yürütülen adli süreçte devam ediyor. Onların görevlendirdiği bilirkişiler ve gerekli uzmanlar burada çalışmalarını sürdürüyor. 4 vatandaşımız vefat etti. İkisini dün defin ettik ve aile ziyaretleri yaptık. Diğer iki kişinin de kimlik tespitleri yapıldı. Onlarında ailelerine teslim edilmesi için Başsavcılığımız süreci yürütüyor. Kayıp olan 3 tane vatandaşımız var malum olay yerinden alınan numuneler Adli Tıpa gönderildi oradan da bugün sonuç bekliyoruz oradan gelen sonuca göre de bir değerlendirme yapacağız" dedi.

Patlamanın 3'üncü gününde Vali Kaldırım'dan açıklama

Kaynak: İHA

Manşet

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