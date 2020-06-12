Patates işçisi olarak geldikleri Sivas'a, Kızılırmak'a giren 3 çocuk boğuldu (YENİDEN)
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Patates işçisi olarak geldikleri Sivas'a, Kızılırmak'a giren 3 çocuk boğuldu (YENİDEN)

Patates işçisi olarak geldikleri Sivas'a, Kızılırmak'a giren 3 çocuk boğuldu (YENİDEN) SİVAS'ta serinlemek için Kızılırmak nehrine giren Kadir Yağmur(10), Mahmut Yağmur(12) ve Mehmet Zurnacı(8) boğularak hayatını kaybetti.

Patates işçisi olarak geldikleri Sivas'a, Kızılırmak'a giren 3 çocuk boğuldu (YENİDEN)
12.06.2020 00:17 | Son Güncelleme: 12.06.2020 00:20


Patates işçisi olarak geldikleri Sivas'a, Kızılırmak'a giren 3 çocuk boğuldu (YENİDEN)
SİVAS'ta serinlemek için Kızılırmak nehrine giren Kadir Yağmur(10), Mahmut Yağmur(12) ve Mehmet Zurnacı(8) boğularak hayatını kaybetti. Çocukların mevsimlik patates işçisi olarak Gaziantep'ten aileleri ile bölgeye geldiği belirlendi.
Olay, saat 14.30 sıralarında merkeze bağlı Kızılkavras köyü yakınlarında yaşandı. Yaklaşık 20 gün önce Gaziantep'ten mevsimlik patates işçisi olarak bölgeye gelen ailelerin çocuklarından Kadir Yağmur, Mahmut Yağmur ve Mehmet Zurnacı serinlemek amacı ile köy yakınlarındaki Kızılırmak nehrine girdi. Yüzme bilmedikleri değerlendirilen çocuklar bir süre sonra suda çırpınmaya başladı. Ailelerin durumu fark etmesiyle olay yerine polis, jandarma, sağlık ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi. Çocukların suya girerken çıkardıkları kıyafetlerin bulunduğu yerden itibaren AFAD'a ait balık adamlar arama çalışması başlattı. Çocukların suda sürüklenme ihtimaline karşı ise polis ve jandarma ekipleri nehrin kıyılarında tarama çalışması gerçekleştirdi. Yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından çocuklardan önce 2'sinin suya girdikleri yerin 50 metre ilerisinde nehrin ortasında dip aramasında 4,5-5 metre derinlikte 2 metre aralıklarla cansız bedenine ulaşıldı. Hemen ardından ise yine aynı bölgeye yakın noktada 3'üncü çocuğun da cesedi bulundu. Sudan çıkarılan çocukların cansız bedeni ceset torbalarına konularak ambulansa taşındı. Her 3 çocuğun da cesedine ulaşılmasıyla nehirdeki arama çalışmaları sonlandırıldı. Çocukların cesetleri ise otopsi için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
ÇOCUKLARI GÖRDÜ, KORKUP POLİSE SIĞINDI
Öte yandan ilk anda bir bölgede Hasan K.(29)'nın da çocuklarla birlikte suya girdiği bilgisi paylaşıldı. Ancak daha sonra bu kişinin çocukları suda boğulurken gördüğü, ailelerden korkarak olay yerinden kaçıp panikle polis ekiplerine sığındığı bildirildi. Emniyette olayla ilgili ifadesi alınan Hasan K.'nin durumunun iyi

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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