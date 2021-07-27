Patates diyeti! Patates yoğurt diyeti! Haşlanmış patates diyeti!
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Patates diyeti! Patates yoğurt diyeti! Haşlanmış patates diyeti!

Patates diyeti! Patates yoğurt diyeti! Haşlanmış patates diyeti!
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Diyette patates yenir mi? Haşlanmış patates diyeti! Haşlanmış patates diyeti yapanlar! 3 günlük patates yoğurt diyeti yapanlar! Patates diyeti ile zayıflama! Patates diyeti nasıl yapılır?

İnsanlar tarafından çokça araştırılan ve sevilen patates diyeti, her vücuda uygun değildir. Doktor kontrolünde yapılacak patates diyeti nasıl hazırlanır? Patates diyeti! Patates yoğurt diyeti! Haşlanmış patates diyeti!

PATATES DİYETİ NEDİR?

Patates diyeti yoğurt ile birlikte yenildiğinde tokluk hissi yaratır. Haşlanmış patatesin içine eklenen yoğurt üzerine çok az yağ eklenerek yapılır. Tuz ilave edilmez.

PATATES SUYU DİYETİ NASIL HAZIRLANIR?

Kabukları soyulmuş ve yıkanmış patatesler katı meyve sıkacağından geçirilir.Tamamen suyunun çıkmasına dikkat edilmelidir.

Patates suyu nasıl içilir?

Patates suyu ile zayıflamak isteyenler sabah aç karnına bir çay bardağı patates suyu içerek zayıflayabilirler.

PATATES DİYETİ ÖRNEK MENÜ

Kahvaltı: 1 adet haşlanmış patates, 4 yemek kaşığı yoğurt

Öğlen yemeği: 1 adet haşlanmış patates, 4 yemek kaşığı yoğurt

Akşam yemeği: 1 adet haşlanmış patates, 8 yemek kaşığı yoğurt,

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