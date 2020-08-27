Patara Antik Kenti'nden senfonik ezgiler yükseldi (1)
Antalya Devlet Senfoni Orkestrası şefi Oğuzhan Kavruk yönetimindeki dünya müziklerinden örneklerin senfoni orkestrası eşliğinde icra edildiği "Patara Yılı Konseri"nde dünyaca ünlü DJ Burak Yeter ile La Casa de Papel dizisinin müziğini seslendiren Cecilia Krull sahne aldı.
27.08.2020 23:07 | Son Güncelleme: 27.08.2020 23:14
Antalya Devlet Senfoni Orkestrası şefi Oğuzhan Kavruk yönetimindeki dünya müziklerinden örneklerin senfoni orkestrası eşliğinde icra edildiği "Patara Yılı Konseri"nde dünyaca ünlü DJ Burak Yeter ile La Casa de Papel dizisinin müziğini seslendiren Cecilia Krull sahne aldı.
Kaynak: AA