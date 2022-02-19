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Pasur Belediyespor toplantısı düzenlendi

AA, Muhsin Taş - Güncel
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Pasur Belediyespor toplantısı düzenlendi

Diyarbakır Süper Amatör Liginde lider olarak mücadele eden Pasur Belediyespor Kulübü toplantı düzenledi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Diyarbakır Süper Amatör Liginde lider olarak mücadele eden Pasur Belediyespor Kulübü toplantı düzenledi.

İlçe merkezinde bir lokantada düzenlenen toplantıda, Kulüp Başkanı Medeni Arslan, yapılan ve yapılacak faaliyetlerle ilgili bilgi verdi.

Hedeflerine ulaşmak için gerekeni yapacaklarını kaydeden Arslan, şöyle konuştu:

"Nihayetinde takımımızın başarısı ve geleceğe yönelik iddialı hedefi gençler ve ilçemizin çıkarları için olacaktır. Gençlerimizin teknik ekiple çok iyi çalışıyor, her maçı final havasında hazırlanıyor. Bu inanca ortak olduğumuz an ve gençlerimizin yanında olduğumuz zaman inşallah güzel şeylerin olacağı kanaatindeyim."

AA / Muhsin Taş - Güncel

Diyarbakır, Hisarcık, Güncel, Haberler

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