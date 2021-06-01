Pastaneler açık mı? Pastaneler kaça kadar açık? Pastaneler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?
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Pastaneler açık mı? Pastaneler kaça kadar açık? Pastaneler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Pastaneler açık mı? Pastaneler kaça kadar açık? Pastaneler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?
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İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine 'Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri' konulu genelge gönderdi. Genelgede iş yerleri ile ilgili kurallar da belirtildi. Peki, Pastaneler açık mı? Pastaneler kaça kadar açık? Pastaneler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine 'Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri' konulu genelge gönderdi. Peki yeni genelgeye göre işyerleri nasıl çalışacak?

PASTANELER AÇIK MI?

Restoran, lokanta, kafeterya, pastane gibi yeme-içme yerleri, Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirtilen tüm kurallara uyulması, masalar arasında her yönden 2 metre, yan yana sandalyeler arasında 60 cm mesafe bırakılması, aynı anda aynı masada açık alanlarında üç, kapalı alanlarında ise ikiden fazla müşteri kabul edilmemesi kaydıyla pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi günlerinde 07.00 ile 21.00 saatleri arasında masada servis, gel-al ve paket servis, 21.00 ile 24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis, tam gün sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı pazar günleri ise 07.00 ile 24.00 saatleri arasında sadece paket servis şeklinde faaliyet gösterebilecek.

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Pastaneler açık mı? Pastaneler kaça kadar açık? Pastaneler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? - Haberler
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