Pasta yapmayı öğrendiler, sertifika sahibi oldular

26.08.2019 13:41

Şehitkamil Belediyesi tarafından açılan pastacılık kursuna katılan 13-23 yaş aralığındaki kızlar, pasta, kurabiye ve çeşitli hamur işlerinin püf noktalarıyla ilgili önemli bilgiler öğrendiler. Kursta başarılı olanlara sertifika verildi.



Şehitkamil Belediyesi Hanımlar Lokali'nde açılan 2019 Yaz Dönemi Pasta Kursu, 2 aylık bir eğitimin ardından tamamlandı. Yaz tatilini en verimli şekilde değerlendirmek isteyen 13-23 yaş aralığındaki öğrenciler, lezzetli pasta, kurabiye ve çeşitli hamur işleri yapmanın püf noktalarını öğrendiler. Teorik bilgilerin uygulamayla pekiştirildiği kursu başarıyla tamamlayanlar için sertifika töreni yapıldı.



Kursa katılan öğrenciler, sağlanan imkanların kendilerini memnun ettiğini ifade ettiler. Evde boşa zaman geçirmek yerine faydalı ve yeni bilgiler öğrenerek lezzetli ürünler yapabildikleri için mutlu olduklarını dile getiren kursiyerler, kurs ortamındaki kişilerle sosyalleşebilme imkanı buldukları için kendilerini şanslı hissettiklerini kaydettiler.



"Çok güzel ve verimli bir kurs dönemi geçirdim"



Kursa ilişkin değerlendirmede bulunan diyetisyenlik bölümü 4. sınıf öğrencisi Zeynep Özkarslı, "Bu kursa katılmamdaki amaç, okuduğum bölüme katkı sağlamaktı. Burada öğrendiğim tarifleri diyete uygulayarak danışanlarıma daha fazla yardımcı olabilmek, onları anlayabilmek ve onların pasta yaparken nelere dikkat etmeleri gerektiğini öğrenmek ve öğretebilmek için bu kursa katıldım. Çok güzel ve verimli bir kurs dönemi geçirdim. Şehitkamil Belediyemize ve hocamıza çok teşekkür ederim" diye konuştu.



"Buradaki ortamımız çok güzel"



Zamanını en iyi şekilde değerlendirmek istediği için kursa katılmayı tercih ettiğini belirten 13 yaşındaki 8. sınıf öğrencisi Azra Kaplama, "Yaz tatilimi değerlendirmek istiyordum. Evde oturmak istemedim ve güzel şeylerle uğraşmak için kursa katıldım. Buradaki ortamımız çok güzel. Burada çok güzel tarifler yapıyoruz. Öğretmenimiz çok iyi. Şehitkamil Belediyemize bu kursu açtığı için çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.



"Birçok pasta çeşidi öğrendik"



Hobi amaçlı kursa katıldığını anlatan inşaat mühendisliği bölümü 3. sınıf öğrencisi Zeliha Uçan, "Buraya boş zamanlarımı değerlendirmek için geldim. Yaz tatilimi daha verimli bir şekilde geçirmek istedim. Hobi amaçlı buradayım. Tamamen daha zevkli bir şekilde vakit geçirmek için bu kursa katıldım. Kursta tatlı ve tuzlu olmak üzere birçok pasta çeşidi öğrendik. Hamur, tart, cheesecake gibi daha önce yapamadığım tarifleri öğrendim" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA