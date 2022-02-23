Son dakika haber: PASPAS YAKIP TEHDİT YAZISI YAZMIŞTI, BU KEZ EVİ ATEŞE VERMEK İSTEDİ - Haberler
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Son dakika haber: PASPAS YAKIP TEHDİT YAZISI YAZMIŞTI, BU KEZ EVİ ATEŞE VERMEK İSTEDİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haber: PASPAS YAKIP TEHDİT YAZISI YAZMIŞTI, BU KEZ EVİ ATEŞE VERMEK İSTEDİ

Son dakika haberi... AVCILAR'da psikolojik sorunları olduğu iddia edilen komşularına ait paspasları ve su sayaçlarını ateşe verip, duvara "Hepiniz öleceksiniz" yazdığı belirtilen Hasan isimli kişi bu kez kiralık olarak oturduğu evini ateşe vererek kaçtı.

AVCILAR, İSTANBUL (DHA) - AVCILAR'da psikolojik sorunları olduğu iddia edilen komşularına ait paspasları ve su sayaçlarını ateşe verip, duvara "Hepiniz öleceksiniz" yazdığı belirtilen Hasan isimli kişi bu kez kiralık olarak oturduğu evini ateşe vererek kaçtı.

Cihangir Mahallesi Semiha Şakir Sokak'ta 4 katlı binanın üst katında oturan ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen kişi geçen pazartesi günü paspas ve sayaç kutularını yakmıştı. 'Hasan' isimli kişi dün saat 20.30 sıralarında evine gizlice girdikten sonra giysilerini üst üste yığıp ateşe verdikten sonra kaçtı. Evden dumanların yükseldiğini gören çevre binalarda oturanlar 112 çağrı merkezine ihbarda bulundu. Sevk edilen itfaiye ekipleri kapısı açık, komşularının kovalarla su taşıyarak üzerine dökmeye çalıştığı giysileri söndürdü. Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri de giysileri ateşe veren kişinin burada gizlenmiş olabileceği göz önüne alınarak dubleks olduğu görülen evin her tarafını aradı. Ancak kimseyi bulamadı. Küçük çocuğu ve eşi ile evi terk ettiği görülen kişinin yakalanabilmesi amacıyla polis araştırma başlattı. Bina sakinleri 18 Şubat'ta kaçak elektrik kullandığı gerekçesi ile elektrikleri kesilen bu kişinin bina sakinlerine düşmanlık beslediğini, duvarlarına 'Hepiniz öleceksiniz' diye yazdığını, araçlarını çizdiğini, paspas ve su sayaç kutularını tiner dökerek yaktığını, şimdi de evindeki eşyaları tutuşturarak binayı yakmak istediğini ifade etti.

Görüntü dökümü:

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Binanın görüntüsü

İtfaiye araçları

Eve gelen itfaiye erlerinin söndürme çalışmaları

Yanan giysiler

Çöp evi andıran evin içinden görüntüler

Çocuk bisikleti, halter araçları

Evin darmadağınık hali

Polis ve itfaiye evde inceleme yaparken

Komşular ve polislerle diyalogları

Genel ve detay görüntüler


Son dakika haber: PASPAS YAKIP TEHDİT YAZISI YAZMIŞTI, BU KEZ EVİ ATEŞE VERMEK İSTEDİ

Son dakika haber: PASPAS YAKIP TEHDİT YAZISI YAZMIŞTI, BU KEZ EVİ ATEŞE VERMEK İSTEDİ

Son dakika haber: PASPAS YAKIP TEHDİT YAZISI YAZMIŞTI, BU KEZ EVİ ATEŞE VERMEK İSTEDİ

Son dakika haber: PASPAS YAKIP TEHDİT YAZISI YAZMIŞTI, BU KEZ EVİ ATEŞE VERMEK İSTEDİ

Son dakika haber: PASPAS YAKIP TEHDİT YAZISI YAZMIŞTI, BU KEZ EVİ ATEŞE VERMEK İSTEDİ

Son dakika haber: PASPAS YAKIP TEHDİT YAZISI YAZMIŞTI, BU KEZ EVİ ATEŞE VERMEK İSTEDİ

Son dakika haber: PASPAS YAKIP TEHDİT YAZISI YAZMIŞTI, BU KEZ EVİ ATEŞE VERMEK İSTEDİ

Son dakika haber: PASPAS YAKIP TEHDİT YAZISI YAZMIŞTI, BU KEZ EVİ ATEŞE VERMEK İSTEDİ

Son dakika haber: PASPAS YAKIP TEHDİT YAZISI YAZMIŞTI, BU KEZ EVİ ATEŞE VERMEK İSTEDİ

Son dakika haber: PASPAS YAKIP TEHDİT YAZISI YAZMIŞTI, BU KEZ EVİ ATEŞE VERMEK İSTEDİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Cihangir Mahallesi, Pazartesi, Avcılar, su, Güncel, Haberler

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