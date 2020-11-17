Paşinyan, Dağlık Karabağ'dan çekilmeyen ve Rus Barış Gücüne ateş açan askerlerini Putin'e şikayet etti: İtaat etmiyorlar
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Paşinyan, Dağlık Karabağ'dan çekilmeyen ve Rus Barış Gücüne ateş açan askerlerini Putin'e şikayet etti: İtaat etmiyorlar

17.11.2020 09:52 | Son Güncelleme: 17.11.2020 10:21

Dağlık Karabağ'da anlaşmaya varan ve yenilgiyi kabul eden Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın bazı askerleri bölgeden çekilmeyi reddediyor. Ormanlık alandaki milis gruplar Rus Barış Gücüne ateş açarken, iddialara göre Paşinyan Rus lideri Putin'i aradı ve "Beni dinlemiyorlar, itaat etmiyorlar" diyerek yardım istedi.

Azerbaycan'a saldıran ve sahada ağır bir yenilgi Ermenistan, Dağlık Karabağ'ın kalbi olarak nitelendirilen Şuşa'nın da işgalden kurtarılmasıyla birlikte köşeye sıkıştı. Erivan yönetiminin eli kolu bağlanırken, Ermenistan Başbakanı Azerbaycan ve Rusya liderleri ile anlaşarak Dağlık Karabağ'da yenilgiyi kabul etti.

Bu durum Ermenistan'da hoş karşılanmazken, muhalif partilerinin başı çektiği protestolarda Paşinyan vatan haini ilan edildi ve istifa etmesi istendi. Bu gelişmelerin ardından açıklamada bulunan Paşinyan istifa etmeyeceğini ve görevinin başında olduğunu söyledi.

BAZI ERMENİ MİLİS GRUPLAR ANLAŞMAYA UYMADI

Paşinyan ülkesinde olduğu kadar Dağlık Karabağ'daki bazı milis grupların da tepkisini çekti. Bölgeden alınan bilgilere göre bazı Ermeni milis gruplar anlaşmaya uymayarak Rus Barış Gücü'ne zorluk çıkarıyor ve bölgede gerginliği artırıyor.

BARIŞ GÜCÜ ASKERLERİNE ATEŞ AÇILDI

Kelbecer, Laçin ve Ağdam bölgesindeki ormanlık alanlardaki milis grupların, Barış Gücü askerlerine ateş açtığı belirtildi.Rus ve Ermeni kaynaklarına göre, kendilerine 'Smertnik" diyen bazı grupların, yanlarına Ermeni rahipleri de alarak Kelbecer'deki kiliseye kapandıklarını ve "Burada öleceğiz" sloganlarıyla barışı koruma görevlilerine direndiklerini bildirdi.

PAŞİNYAN PUTİN'İ ARAYARAK YARDIM İSTEDİ

Yaşanan gelişmelerin ardından iddialara göre Paşinyan Rusya Devlet Başkanı Putin'i aradı ve "Beni dinlemiyorlar, itaat etmiyorlar" ifadelerini kullanarak yardım istedi.

Paşinyan, Dağlık Karabağ'dan çekilmeyen ve Rus Barış Gücüne ateş açan askerlerini Putin'e şikayet etti: İtaat etmiyorlar
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