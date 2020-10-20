Paşinyan'ın kızı Ermenileri delirtti: Hayallerimiz ve hedeflerimiz başarısız oldu
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Paşinyan'ın kızı Ermenileri delirtti: Hayallerimiz ve hedeflerimiz başarısız oldu

20.10.2020 14:31 | Son Güncelleme: 20.10.2020 14:54

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın kızı Mariam Paşinyan'ın Facebook hesabından yaptığı "Hayallerimiz ve hedeflerimiz başarısız oldu. Hayallerimiz, askerlerimiz ve vatanımız hakkındaydı" paylaşımı Ermenileri kızdırdı.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın kızı Mariam Paşinyan'ın, Facebook hesabından yaptığı paylaşıma tepki yağdı. Mariam Paşinyan, Facebook postuna "Hayallerimiz ve hedeflerimiz başarısız oldu. Hayallerimiz askerlerimiz ve vatanımız hakkındaydı" yazdı. Mariam'ın "karamsar" olarak nitelenen paylaşımına tepki gösteren Ermeniler, bu tür paylaşımların "cephedeki askerlerin moralini bozduğunu" iddia etti.

"HAYALLERİMİZ ASKERLERİMİZ VE VATANIMIZ HAKKINDAYDI"

Mariam Paşinyan, Facebook hesabından paylaştığı iletide "Hayallerimiz ve hedeflerimiz başarısız oldu. Hayallerimiz askerlerimiz ve vatanımız hakkındaydı" ifadelerine yer verdi.

Paşinyan'ın kızı Ermenileri delirtti: Hayallerimiz ve hedeflerimiz başarısız oldu

BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Paşinyan'ın kızının Dağlık Karabağ ile yaptığı açıklamayı "karamsar" bulan Ermeni basını ve vatandaşları, Mariam'a tepki gösterdi. Paylaşımın cephedeki askerlerin moralini olumsuz yönde etkilediğini savunan Ermeniler, Mariam'ın paylaşımını eleştiri yağmuruna tuttu.

Paşinyan'ın kızı Ermenileri delirtti: Hayallerimiz ve hedeflerimiz başarısız oldu

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Haber Yorumları (4)
KARA İBİK: Üffff avrada bak, Kim Garidasyan neymis yaaaaa, ben buna bayildim kilosu kaca acaba?
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TR: hani karabağı bunlar, çocukları da ağrı dağını alacaktı :((
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BEN HARRANLİ PİRTTO ZİRRTTO AGA: Bu Kizi Cok Sevmisem Mmkünse Egerki Baa Besinci Kuma Olsun Paraysa Para Torpagsa Torpag Altin istiyorsa Onun Olsun
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