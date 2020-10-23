Paşinyan'dan gerilimi artıracak çıkış: Dağlık Karabağ'a Rus barış gücünün yerleştirilmesine razıyız
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Paşinyan'dan gerilimi artıracak çıkış: Dağlık Karabağ'a Rus barış gücünün yerleştirilmesine razıyız

23.10.2020 21:56 | Son Güncelleme: 23.10.2020 22:15

Azerbaycan ordusu karşısında ağır kayıplar veren Ermenistan'ın Başbakanı Nikol Paşinyan, Dağlık Karabağ konusunda gerilimi artıracak açıklamalarda bulundu. Paşinyan, Karabağ'a Rus barış gücünün yerleştirilmesine razı olduklarını belirtti.

Azerbaycan ordusu, yaklaşık 30 yıldır işgal altında bulunan topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonda ilerleyişini sürdürüyor. Operasyon kapsamında çok sayıda bölge işgalden kurtarılırken, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'da bölgede gerilimi tırmandıracak bir açıklama geldi.

"KARABAĞ'A RUS BARIŞ GÜCÜNÜN YERLEŞTİRİLMESİNE RAZIYIZ"

Dağlık Karabağ'daki krizin çözümü konusunda Rusya'ya bel bağlayan Paşinyan, "Bölgeye Rus barış gücünün yerleştirilmesine razıyız" açıklamasında bulundu.

"BAKÜ VE ERİVAN'IN RIZASIYLA GÖNDEREBİLİRİZ"

Öte yandan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Rusya'nın barış gücünü resmi olarak tanınmayan Dağlık Karabağ'a ancak Bakü ve Erivan'ın rızasıyla gönderebileceğini belirtmişti.

NE OLMUŞTU?

Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusunun sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine 27 Eylül'de karşı saldırı başlatmıştı. Mevzilerini kaybeden Ermenistan ordusu, Azerbaycan'ın sivil yerleşim birimlerine top ve füzelerle saldırısını sürdürmüştü.

Ermenistan ve Azerbaycan, Moskova'da yapılan görüşmelerde, 10 Ekim saat 12.00'den itibaren geçerli olmak üzere Dağlık Karabağ'daki cenazelerin ve esirlerin değişimini öngören insani amaçlı "ateşkes" kararı almıştı.

Ermenistan ordusunun, ateşkesin üzerinden 24 saat geçmeden Azerbaycan'ın Gence kentine füzelerle saldırması sonucu 10 kişi ölmüş, 35 kişi yaralanmıştı.

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Ermenistan ordusu, 17 Ekim'de 2'nci defa Gence kentine füze ile saldırı düzenlemiş, bunun sonucunda 13 sivil yaşamını yitirmiş, 50'nin üzerinde sivil yaralı olarak enkaz altından çıkartılmıştı.

İki ülke arasında, 18 Ekim'de ikinci kez geçici insani ateşkese kararı alınmış, ancak Ermenistan ateşkesi ihlal ederek yeniden sivilleri hedef almıştı.

Paşinyan'dan gerilimi artıracak çıkış: Dağlık Karabağ'a Rus barış gücünün yerleştirilmesine razıyız

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