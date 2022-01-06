Pasifik Savaşı: İsyan filmi oyuncuları kim? Pasifik Savaşı: İsyan filmi konusu, oyuncuları ve Pasifik Savaşı: İsyan özeti!

İzleyenleri ekrana bağlayan Pasifik Savaşı: İsyan filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Pasifik Savaşı: İsyan filmini izleyecek olanların merak ettiği Pasifik Savaşı: İsyan konusu nedir, Pasifik Savaşı: İsyan oyuncuları kimler ve Pasifik Savaşı: İsyan özeti gibi konuları inceliyoruz.

PASİFİK SAVAŞI: İSYAN FİLMİ KONUSU NEDİR?

Babasının uzaylılara karşı kahramanca ölümü sırasında Jaeger pilotluğu eğitimine devam etmekte olan Jake, babasının ölümünün ardından eğitimini terk eder. Bir zamanların umut vadeden pilotuyken suç dünyasına bulaşan Jake'e uzaklaştığı kız kardeşi Mako Mori tarafından son bir şans tanınır. Savaşın gölgesinde büyüyen cesur yeni nesil pilotlara liderlik etmekte olan Mako, dünyayı tehdit eden yeni bir tehlikeye karşı mücadele vermektedir. Yetenekli pilot Lambertve 15 yaşındaki Jaeger hackerı Amara ile güçlerini birleştiren Jake, elinde kalan tek aile ile birlikte dünyanın gördüğü en güçlü savunma hattı olma yoluna baş koyar...

2013 yılının sevilen fantastik aksiyonlarından Pasifik Savaşı'nın devam halkasında bu kez yönetmen koltuğu Guillermo del Toro yerine Steven S. DeKnight'a emanet. Filmin oyuncu kadrosunda Scott Eastwood, Ron Perlman, Max Martini ve John Boyega bulunuyor. Filmin senaryosunu ilk filmin yönetmeni del Toro ile birlikte Kira Snyder ve Emily Carmichael üstleniyor.

PASİFİK SAVAŞI: İSYAN FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Steven S. DeKnight

Oyuncular:

Tian Jing, Scott Eastwood, John Boyega, Adria Arjona, Charlie Day

Tür: Aksiyon, Macera, Bilim Kurgu

Yapım Yılı: 2017 (111 dk)

Vizyon Tarihi: 23 Mart 2018 Cuma

Senaryo: Steven S. DeKnight, T.S. Nowlin

Yapımcı Firma: Double Dare You (DDY)

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