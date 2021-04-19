"Paşayiğit" ve "Korudağ" hizmet filosunda

Keşan Belediyesi'nin hizmet filosuna kattığı ve Keşan tarihinde bir ilk olan kar küreme ve kesme araçlarının tanıtım programı 19 Nisan 2021 Pazartesi günü gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Meydanı'nda saat 11.00 sıralarında başlayan programa; AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Keşan Kaymakamı Cemalettin Durmaz, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba ve yönetim kurulu üyeleri, İlçe Başkanı Gürcan Kılınç ve yönetim kurulu üyeleri, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Belediye Başkan Yardımcıları Yakup Balcı ve Nuran Uslu, Yenimuhacir Belediye Başkanı Mustafa Türker, İl Genel Meclisi Üyeleri İsmail Keleş ve Halil Beyazıt, kurum amirleri ve bazı mahalle muhtarlar katıldı.

"Şehrimize kazandırdığımız bu araçlar ile yeni bir aşamaya geçtik"

Programda konuşan Helvacıoğlu, Keşan Belediyesi'nin ve Keşan'ın her geçen gün daha da güçlenmesi için hizmetler ile birlikte araç filosunu da genişlettiklerini belirterek, "Araç filomuz güçleniyor ve gençleşiyor. 24 ayda 41 aracımız oldu. Keşan'ımız bugün ilk kez kar küreme ve kesme araçları ile tanışıyor. Şehrimize kazandırdığımız bu araçlar ile yeni bir aşamaya geçtik. Kar küreme ve kesme araçlarımıza 'Korudağ' ve 'Paşayiğit' isimlerini verdik. Araçlarımıza isimler vermeye başladık. Modern ve teknolojik donanımlı araçları çalışmalarımıza dâhil ederek güçlü hizmet stratejisi ile ilerliyoruz. Kar küreme ve kesme araçlarımız küreme esnasında önlerine çıkabilecek baca kapakları ve zemine zarar vermemek için katlanabilir yay sistemine sahip olarak donatılmış durumda. Karla mücadele çalışmaları sona erdiğinde araçlarımız üzerindeki kar bıçakları sökülerek damperli kamyon olarak da kullanılabilecek. İsimleri gibi güçlü olan bu araçlarımız tek çeker olan kamyonların aksine araçlar dört tekerden güç alarak çalışmalarını her türlü doğa şartlarında sürdürebilecekler." dedi.

"11 milyon TL olan 41 aracımızı 4,5 milyon TL'ye filomuza kattık"

Mustafa Helvacıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Keşan'ımıza göreve geldiğimiz gün 'Söz verdik, biz yaparız' dedik hamd olsun verdiğimiz tüm sözleri yerine getirmek için halkımızdan aldığımız güçle canla başla çalışıyoruz. 24 ayda hizmet filomuza kattığımız araç sayısını kat ve kat yükselttik. Göreve geldiğimizde 88 araç ile hizmet üretirken bugün itibari ile araç filomuz 125'e yükselmiştir. Net bir ifade ile araç filomuzu yaklaştık %50 arttırdık. Kazandırdığımız 41 aracın yaş ortalaması 4,5. Piyasa değeri 11 milyon TL olan 41 aracımızı 4,5 milyon TL'ye filomuza kattık. Kapı kapı kardeş belediyelerimize gittik, Milletvekilimle, il başkanımla, ilçe başkanımla bakanlıklarımıza gittik. İtfaiye aracı dışında filomuzda eksik kalmadı. İtfaiye sorunumuzu da çözeceğiz."

"EMNİYETİMİZE 3 ARAÇ BAĞIŞLAYACAĞIZ"

Keşan Belediyesi'nin araç bağışlamaya başladığının altını çizen Helvacıoğlu, sözlerini şöyle tamamladı: Emniyetimize 3 araç bağışlayacağız. Araçlarımız rehin alınırken, şu anda araç bağışlayan bir belediye konumuna geldik. Kıymetli hemşehrilerim, güveninizi ve dualarınızı eksik etmeyin. Biz sizlerle birlikte daha çok başarılara imza atacağız. Keşan tarihinde bir ilk olan kar küreme ve kesme araçlarımızın tanıtımını gerçekleştiriyoruz. 'Korudağ' ve 'Paşayiğit' Keşan'ımıza hayırlı olsun. Muhtarlarımıza, siyasi parti temsilcilerimize, tüm STK'lara, kurumlarımıza, İl Başkanımıza, Valimize, Milletvekilimiz Fatma Aksal'a desteklerinden ötürü teşekkür ederiz. Ayrılık azap getirir, birlik ve beraberlik içerisinde olumlu işlere imza atılır. Bir olacağız, beraber olacağız, beraber çalışacağız."

Aksal: "Sizlere daha da iyi hizmet edeceğiz"

Daha sonra söz alan Aksal, koronavirüse karşı aşı olunması ve kurallara uyulması tavsiyesinde bulundu.

Pandemi sürecinde çalışmalara devam ettiklerini dile getiren Fatma Aksal, "Keşan Belediyesi'nde 2 yılda yapılanları görüyorsunuz. Gecesini gündüzümüze katarak, yerel belediye başkanımız, il başkanımız, Ankara'da ben hizmet için çalışıyoruz. Koronavirüs ile mücadeleyi en kısa sürede tamamlayıp, sizlere daha da iyi hizmet edeceğiz. Bugün araçlarımızı tanıtıyoruz." şeklinde konuştu.

Program konuşmaların ardından dua edilmesi ve kurban kesimiyle sona erdi.

Kaynak: Bültenler