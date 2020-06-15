Paşalimanı adasında vatandaşlar endişeli
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Paşalimanı adasında vatandaşlar endişeli

Balıkesir'in Marmara ilçesine bağlı Paşalimanı Mahallesinde yaşayan vatandaşlar ulaşım ve sağlık bakımından endişeli.Paşalimanı Muhtarı Deniz Kıran kışın 100 dolayında olan nüfusun yaz aylarında 2 binlere ulaştığına dikkati çekerek, "Adamızın yolları çok bozuk.

Paşalimanı adasında vatandaşlar endişeli
15.06.2020 14:34 | Son Güncelleme: 15.06.2020 14:38

Balıkesir'in Marmara ilçesine bağlı Paşalimanı Mahallesinde yaşayan vatandaşlar ulaşım ve sağlık bakımından endişeli.

Paşalimanı Muhtarı Deniz Kıran kışın 100 dolayında olan nüfusun yaz aylarında 2 binlere ulaştığına dikkati çekerek, "Adamızın yolları çok bozuk. Yıllardır en küçük bir onarım bile yapılmadı. Sağlık ocağımızda hemşire yetersiz. Ada da herhangi önemli bir rahatsızlık durumunda deniz ambulansı yalnızca Balıklı iskelesine yanaşıyor. Diğer 4 mahallede ciddi bir hastalığı olan, 'örneğin kalp krizi geçiren bir vatandaşı, Balıklı iskelesine nasıl götüreceğiz' Yazın, 5 mahallesinin nüfusu 10 bini geçiyor. Paşalimanı mahallesi yıllardır kaderine bırakıldı. Tüzel kişilikleri kaldırılmadan önce bütçeleri de olan muhtarlıklar çok daha iyi hizmet verirdi. Şimdi vatandaşlar, sanki tüm yetkiler elimizdeymiş ve bütçemiz varmış gibi aynı hizmeti bizlerden bekliyorlar. Para ve bağış toplamamız yasak. Büyükşehir'den gelen hiçbir hizmet yok. Elimiz, kolumuz bağlı" şeklinde konuştu.

Muhtar Kıran, "Paşalimanı adası sahipsiz kaldı"

Adadaki mahallelerde arazöz olmasına karşın traktör bulunmaması nedeniyle olası bir yangında ciddi tehlikeler yaşanabileceğine işaret eden Kıran, "Siyasilerin ve yetkililerin artık Paşalimanı diye bir yerin varlığını kabul etmelerini bekliyoruz" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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