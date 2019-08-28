Paşakuyu deresinin üzeri açılarak dere yatağı genişletiliyor

28.08.2019 13:51

Geçtiğimiz haftalarda yaşanan aşırı yağışlarda su taşkınlarının yaşandığı Ekrem Orhon Mahallesinde bulunan Paşakuyu Deresinde Islah çalışmaları başlatılarak, Gençlik caddesinden derenin üzerinin açılmasına başlandı.

Daha önce Rize Belediyesi ekipleri tarafından belirli bölgelerden açılarak iş makineleriyle defalarca temizlenen dere yatakları aynı olayın sürekli yaşanması üzerine daha köklü bir çalışma yapılmasını gerektirdi.

Geçmişte ilimizde yaşanan aşırı yağışlar sonucu yaşanan su taşkınları da göz önüne alınarak,şehir merkezi içerisinden geçen derelerimizde ıslah çalışmaları yapılması yönünde adımlar atılıyor. Çalışmaların devam ettiği derenin güzergah boyu üzeri açılarak şuan ki mevcut genişliği 1 metre 80 santim olan derenin genişliği 3 metreye, 1 metre 80 santim olan yüksekliği 2 buçuk metreye çıkartılarak suyun rahat akışı sağlanacak.

Ak Parti Rize Milletvekili Muhammet Avcı, Ak Parti Rize İl Başkanı İshak Alim ve Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin ilimizde başlatılan dere ıslah çalışmalarını yerinde inceleyerek çalışmanın seyri ile ilgili yetkililerden bilgi aldılar.

Paşakuyu deresi ıslah çalışmalarının ardından diğer bir ıslah çalışması ise Dalyan mevkiinde yapılacak.

Kaynak: Bültenler