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Partiye katılanlar 22 yaşındaki kıza tecavüzü kahkaha atarak izledi

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Partiye katılanlar 22 yaşındaki kıza tecavüzü kahkaha atarak izledi

İskoçya'da içkili bir partiye katılan 24 yaşındaki Lee Patrick, sarhoş ve yarı baygın haldeki 22 yaşındaki kadına tecavüz etti. Partideki diğer gençler ise olaya müdahale etmek yerine genç kadına yapılanı kahkaha atarak izledi.

İskoçya'da yaşayna 24 yaşındaki Lee Patrick, katıldığı içkili bir partide aşırı sarhoş olan ve yarı baygın olan 22 yaşındaki kadına tecavüz etti. Partide bulunan kişiler müdahale etmek yerine kahkaha atarak tecavüzü izledi.

Mahkemede kadının rızası doğrusultusunda ilşkiye girdiğini ve söylemesine rağmen mahkeme, kadına tecavüz ettiğine hükmedip tutuklu yargılanmasına karar verdi.

Tecavüze uğrayana kadın ise, mahkeme de aşırı baygın olduğunu sırada kendine geldiğinde Patrick'in kendisine tecavüz etmek olduğunu gördüğünü, kurtulmak için mücadele etmesine rağmen Patrick'in kendisini bırakmadığını etraftaki insanların ise yardım etmek yerine kahkahalar attığını söyledi. Kadın, ayrıca Patrick ve etrafta bulunan kişilerinn kendisine hakaretler ettiğini söyledi. Tutuklu yargılanan Patrcik'in ağır hapis cezası alması bekleniyor

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Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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