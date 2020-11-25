Parmağına sıkışan yüzüğü böyle çıkarttılar
25.11.2020 00:57 | Son Güncelleme: 25.11.2020 01:01
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde parmağına yüzük sıkışan bir vatandaşın yardımına İtfaiye ekipleri yetişti.
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde parmağına yüzük sıkışan bir vatandaşın yardımına İtfaiye ekipleri yetişti.
Lüleburgaz İnönü Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde bir vatandaşın parmağına yüzük sıkıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, spiralli kesme aleti yardımıyla vatandaşın parmağındaki yüzüğü başarıyla çıkarttı. - KIRKLARELİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı