Parlatino Türk Delegasyonu Başkanı: Dış politika ufkumuzu her yönde genişletiyoruz

LATİN Amerika ve Karayipler Parlamentosu (Parlatino) Türk Delegasyonu Başkanı, AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin "Türkiye ve Latin Amerika, her ne kadar coğrafi açıdan birbirine uzak görünse de küreselleşen dünyamızda ortak sorunlarla mücadelede iş birliği için coğrafyanın bir engel olmadığı açıktır. Türkiye olarak bizler de bu anlayışla dış politika ufkumuzu her yönde genişletiyor ve Latin Amerika ülkeleri gibi ortak çıkar ve değerleri paylaştığımız dostlarımızla iş birliğimizi her alanda geliştirmeye çalışıyoruz" dedi.

Parlatino Türk Delegasyonu Başkanı Ali Şahin, Panama'da yapılan Parlatino 36'ncı Genel Kurul Toplantısı'na katıldı. Toplantıda Şahin'e AK Parti İstanbul Milletvekili İffet Polat ve CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan eşlik etti. Burada konuşan Şahin, öncelikli olarak Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un selamlarını iletti.

Öte yandan AK Partili Şahin, beraberindeki heyet ile birlikte yeni seçilen Arjantinli Parlatino Başkanı Silvia Giacoppo ile bir araya geldi. Görüşmede, Türkiye-Arjantin ikili ilişkileri ele alındı. Şahin tarafından görüşmede, Giacoppo ve Arjantin heyetinden iki ülke ilişkilerinin gölgelerden bağımsız bir şekilde ilerlemesinin beklendiği, Türkiye'nin Ermenistan ile başlatmış olduğu normalleşme sürecinin Arjantin-Türkiye ilişkilerine de olumlu yansımaları olacağı yönündeki beklentiler iletildi. Arjantin tarafının da Türkiye ve Ermenistan arasındaki normalleşme sürecinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.