Parktaki cinayetle ilgili yeni detaylar: Cinayet zanlısı tutuklandı

İZMİR (İHA) - İzmir'in Buca ilçesinde, Furkan Hanoğlu'nu pompalı tüfekle vurarak öldüren katil zanlısı tutuklandı. Tutuklanan zanlının ifadesinde, pompalı tüfekle hedef gözetmeksizin ateş ettiğini söylediği öğrenilirken, kanlı olayla ilgili detaylar ortaya çıktı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Buca ilçesi Yeşilbağlar Mahallesi 637/48 Sokak'ta bulunan bir parkta yaşandı. İddialara göre Ali Can A., N.Z. ile arkadaşlık yapmaya başladı. N.Z.'nin ailesi ise bu ilişkiye tepki gösterdi. Bunun üzerine N.Z'nin ağabeyi ve annesi, Ali Can A.'yı konuşmak için parka çağırdı. N.Z.'nin ağabeyi ve aralarında Furkan Hanoğlu'nun (19) da olduğu grup ile Ali Can A. arasında tartışma çıktı. Tartışma büyünce Ali Can A., yanındaki pompalı tüfekle ateş açtı. Olayda Furkan Hanoğlu göğsünden vuruldu.

Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Hanoğlu, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Özelikle ölen gence ateş etmemiş

Olaydan sonra polis ekipleri tarafından yakalanan katil zanlısı Ali Can A., emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı. Ayaz'ın savcılıkta verdiği ifadede, N.Z. ile arkadaşlık yapmalarına karşı çıktıkları için N.Z'nin ağabeyi ve annesi ile parkta buluştuklarını, ölen Furkan Hanoğlu'nun da bu grup içinde yer aldığını, yaşanan küfürleşme ve arbedenin ardından pompalı tüfekle rastgele ateş ettiğini söylediği öğrenildi. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa