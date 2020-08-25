Parkta unutulan telefonu sahibine teslim etti
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Parkta unutulan telefonu sahibine teslim etti

Parkta unutulan telefonu sahibine teslim etti Kaybettiği cep telefonunu almaya koşarak geldi Duyarlı vatandaştan örnek davranış Şanlıurfa'da Balıklıgöl'deki parkta bulunan bankta unutulan cep telefonunu bulan vatandaş ile telefonu kaybeden vatandaşın buluşma anı kameralara yansıdı.

25.08.2020 12:04 | Son Güncelleme: 25.08.2020 12:08

Parkta unutulan telefonu sahibine teslim etti

Kaybettiği cep telefonunu almaya koşarak geldi

Duyarlı vatandaştan örnek davranış

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da Balıklıgöl'deki parkta bulunan bankta unutulan cep telefonunu bulan vatandaş ile telefonu kaybeden vatandaşın buluşma anı kameralara yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın tarihi, turistik ve dini mekanları arasında yer alan Balıklıgöl Platosundaki park alanında yaşandı. Balıklıgöl'e gezmeyen giden Ali Öncel dinlenmek için parktaki bankta oturdu. Namaz kılmak için oturduğu yerden ayrılan Öncel, camiye gittiğinde cep telefonunun olmadığını fark etti.

Parkta gezen biri fark etti

O sırada parkta gezen Mustafa Kılıç isimli şahıs, bankın üzerindeki cep telefonunu fark etti. Telefon rehberine giren Kılıç, "kızım" yazan numarayı aradı. Telefonu açan olmayınca rehberdeki başka kişilere ulaşmaya çalıştı. Birkaç denemede kimseye ulaşamayan Kılıç, birilerinin telefonu aramasını bekledi.

Panik içinde başkasından aldığı telefonla kendi numarasını aradı

Camideki bir vatandaştan telefonunu isteyen Ali Öncel, zaman kaybetmeden kendi numarasını aradı. Telefonu açan Mustafa Kılıç, Ali Öncel'e durduğu yeri tarif etti. Şahısların buluşma anı ise saniye saniye kameralara yansıdı. Yaklaşık 2 bin lira değerinde olan cep telefonunu sahibine teslim eden Mustafa Kılıç, insan olan herkesin böyle bir davranışta bulunması gerektiğini belirtti.

Herkese örnek olabilecek bir davranış

Telefonu bulunduğu için mutlu olduğunu belirten Ali Öncel, "Telefonumu parktaki banka unutmuştum. Daha sonra camiye gitmek için banktan kalktım. Telefonumu unuttuğumu fark ettim. Başka bir telefondan telefonumu aradım. Duyarlı bir vatandaş oradan geçerken telefonu çalındığını fark edip açtı. Vatandaş daha sonra telefonumu bana teslim etti. Allah kendisinden razı olsun. Herkese örnek olabilecek bir davranış oldu. Böyle insanlar olduğu sürece hiçbir şey kaybolmaz" dedi.

Telefonu sahibine teslim ettiği için rahatladığını dile getiren Mustafa Kılıç ise, "İnsan olan herkesin böyle bir davranışta bulunması lazım. Olanlar doğal şeylerdir. Telefonu fark ettim, sahibine teslim ettim, Allah'a şükürler olsun. Benim içim de rahatladı" ifadelerini kullandı.

Parkta unutulan telefonu sahibine teslim etti

Kaynak: İHA

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