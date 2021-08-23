Tahterevalliden düştü sandılar, maganda kurşunu çıktı! Parkta oynayan 18 aylık Berk yaralandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, ailesiyle gittiği parkta oyun oynarken 18 aylık Berkin Aydemir'in sol omzuna mermi isabet etti. Maganda kurşununun yaraladığı Berkin'in tedavisi sürüyor. Olay anını anlatan anne Yeliz Aydemir, "Biz tahterevalliden düştüğünü düşünürken meğer maganda kurşununa denk gelmiş. Atletini çekeyim derken içeride parmak genişliğinde delik olduğunu gördüm, kanama olmuştu" dedi.

Yeliz ve Necmi Aydemir çifti, bebekleri Berkin Aydemir'i oyun oynaması için dün Çarşamba Doğal Yaşam Parkı'na götürdü. Parkta oyun oynadığı sırada yaralanan minik Berkin, vücuduna nereden geldiği belli olmayan bir merminin isabet ettiğinin anlaşılması üzerine olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Hastanenin Çocuk Cerrahi Kliniğinde tedavi altına alınan Berkin'in omzundaki mermi çıkarıldı. Mermi adli makamlarca balistik incelemeye yollandı.

"TAHTEREVALLİDEN DÜŞTÜĞÜNÜ DÜŞÜNDÜK"

Anne Yeliz Aydemir, oğlunun tahterevallide oynarken birden düştüğünü, olay anında ilk başta ne olduğunu anlamadıklarını söyledi. "Eşim çocukla ilgilenirken atletinin içeri girdiğini fark ettik" diyen Aydemir, şöyle devam etti:

"Onu çekeyim derken içeride parmak genişliğinde delik olduğunu gördüm, kanama olmuştu. Hemen Çarşamba Devlet Hastanesi'ne gittik. Biz tahterevalliden düştüğünü düşünürken meğer maganda kurşununa denk gelmiş. Doktorlar, mermi çekirdeğinin ciğere çok yakın olduğunu söyledi. Allah'tan kafasına isabet etmedi. Verilmiş sadakamız varmış diyorum, başka bir şey diyemiyorum. Üç beş santim ileri gitse akciğerine denk gelecekmiş."

"BAŞKA CANLAR YANMASIN DEMEYECEĞİM, ZATEN YANIYOR"

Baba Necmi Aydemir de hala yaşadıkları olayın etkisinde olduklarını söyledi. Her yıl "maganda kurşunu" nedeniyle insanların hayatını kaybettiğini, yaralandığını vurgulayan Aydemir, "Samsunluyum, silahın içindeyiz ama bunun her zaman bir problem olduğunu görüyorduk zaten. Hiçbir zaman da bununla ilgili bir adım atılmadı. Başka canlar yanmasın da demeyeceğim, zaten yanıyor. Bu kez bizim başımıza geldi." diye konuştu.

"BELKİ DE ULAŞAMAYACAĞIZ, ZATEN CEZA BİLE ÇEKMEYECEKTİR"

Caydırıcı önlemler alınmasını isteyen Aydemir, şunları kaydetti:

"İnsan rahat rahat bir düğüne bile gidemiyor. Bizim başımıza düğün ortamında da gelmedi bu olay. Tamamen piknik alanında, yaşayacağımızı düşünmediğimiz bir ortamdı. Biz olmasak bile orası çok kalabalık, mutlaka birisine denk gelecekti. Tamamen keyfi, bir insanın sadece bir anlık zevk uğruna silahını ateşlemesi. Sarhoş da olabilir, aklı başında bir insan kalabalık bir yere doğru silah sıkmaz. Bu muhtemelen kaçak bir silahtan çıkan mermidir. Belki de ulaşamayacağız, zaten ceza bile çekmeyecektir. Aslında bunların önlenmesi gerekiyor ki hiç bunları yaşamadan, bu acıları çekmeden insanlar mutlu ve huzurlu bir şekilde Türkiye'de yaşayabilsin."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Altun