Parklarda unutulan eşyalar sahiplerine teslim ediliyor

Büyükşehir'e bağlı yeşil alanlarda unutulan kayıp eşyalar Kocaeli Zabıtası tarafından tutanakla sahiplerine veriliyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı yeşil alanlarda unutulan eşyalar Kocaeli Zabıtası tarafından sahiplerine veriliyor. Sekapark, Darıca Millet Bahçesi, Ormanya başta olmak üzere diğer bölgelerde unutulan kayıp eşyalar Büyükşehir Zabıta Dairesi Başkanlığı Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından kayıt altına alınıyor. Sahiplerine ulaşılamayan eşyalar muhafaza edilirken sahiplerine tutanakla teslim diliyor.

ZABITADA MUHAFAZA EDİLİYOR

Diğer yandan Büyükşehir'e ait ortak alanda unutulan eşyalar Büyükşehir Zabıta Dairesi Başkanlığı'nda muhafaza ediliyor. Eşyalarını unutan vatandaşlar, Kocaeli Zabıtası'nın İSU Genel Müdürlüğü'nün yanındaki yeni idari binasına gelip başvuruda bulunarak eşyalarını geri alabiliyor. Aynı şekilde, ortak kullanım alanlarında herhangi bir kayıp eşya bulan duyarlı vatandaşlar, eşyaların sahiplerine güvenle ulaştırılmaları için zabıtaya başvurmaları gerekiyor.

ÇEŞİTLİ EŞYALAR UNUTULUYOR

Büyükşehir Zabıta Daire Başkanlığı'nda kayıt altına alınan kayıp eşyalar, Büyükşehir 153 Çağrı Merkezi'nden ve 3316589 numaralı telefondan sorgulanabiliyor. Unutulan eşyalar arasında nüfus cüzdanları, ehliyet, kredi kartları, şemsiye, gözlük, araç ve ev anahtarları, ayakkabı, cep telefonları, çantalar ve içinde para bulunan cüzdanlar çoğunlukta oluyor.

TUTANAK İLE TESLİM ALINIYOR

Zabıta Daire Başkanlığı'nda kayıp ve unutulan her türlü eşya, sahibine ulaştırılmak için muhafaza altına alıyor. Gerek duyarlı vatandaşların bizzat getirdikleri, gerekse zabıta ekiplerinin ve güvenlik ekiplerinin ulaştırdıkları eşyalar, sahiplerine teslim edilmek üzere teslim alma tutanağı ile kayıt altına alınıyor.

ORTAK YAŞAM ALANLARINDA BULUNUYOR

Kayıp eşyalar genel olarak vatandaşlarımızın yoğun şekilde bulunduğu Marina, Sekapark, Yürüyüş Yolu, sahil parkları, kongre ve konferans salonları, şehir içi otobüs durakları, tramvay araçları, fuar içi ve belediyemizin etkinlik alanlarında bulunuyor. Sahiplerine ulaştırılan eşyalar yine tutanak ile kendilerine teslim ediliyor. Sahiplerine ulaştırılamayan nüfus cüzdanları Nüfus Müdürlüğü'ne, ehliyet ve ruhsatlar Trafik Ruhsat Müdürlüğü'ne, Kent Kartlar Ulaşım Dairesi Başkanlığı'na, banka kartları ilgili bankalara gerekli bilgi verilip müşterilerine ait kredi kartları iptal ettirilerek Zabıta Dairesi Başkanlığı tarafından imha ediliyor.

Kaynak: Bültenler