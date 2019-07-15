Parkan Özturan kimdir, kaç yaşındaydı? Bacağını nasıl kaybetmişti?

Parkan Özturan, şeker hastalığı nedeniyle bacağını kaybeden fakat sanattan tiyatrodan kopmayan oyuncu, aynı hastalığı nedeniyle komaya girdi ve hayatını kaybetti. Ünlü oyuncu, 2009 yılında sette çarpan dalın neden olduğu kangren ile bacağını kaybetti. 2010'da ise Hamburg'ta şeker hastalığı nedeniyle diğer bacağını da yitirdi. 59 yaşında hayatını kaybeden Parkan Özturan hakkında merak edilenler...

PARKAN ÖZTURAN KİMDİR?

Parkan Özturan, 1960 yılında doğdu. 1964-1975 yılları arasında İstanbul Belediye Konservatuarı keman eğitimi, 1977-82 yılları arasında İstanbul Devlet Konservatuarında tiyatro ve şan-opera eğitimi aldı. Ardından 1982-86 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türkoloji bölümü'nden mezun oldu.

Mezuniyetten sonra, Ortaoyuncular/ Ferhan Şensoy Tiyatrosunda profesyonel oyunculuğa başladı. Kahraman Bakkal Süpermarket'e Karşı İstanbul'u Satıyorum Soyut Padişah Yorgun Matador Aşkımızın Gemisi Fındık Kabuğu Fırıncı Şükrü Deli Vahab ve Ötekiler Çok Tuhaf Soruşturma gibi oyunlarda rol aldı.

1987-90 senelerinde Larousse yayın kurulu üyeliğine seçildi ve Osmanlıca sözlüğünü yazdı.

1990-95 senelerinde özel televizyonlarda yapımcı, yönetmen ve yazar olarak çalıştı.

Türk Edebiyatında Edisyon Kritik Hataları, Türkçe Sözlüklerde Kavram Yanlışları gibi telif kitapları ve Beşir Fuad Külliyatı gibi çeviri kitapları var.

Ağır şeker hastası olan oyuncu, bir gün sette unutulmuş irice bir dal parçasına çarpınca, bacağında yara açıldı ve iyice büyüdü. Yara iyileşmeyince, o bacağı ameliyatla kesildi. Bir süre sonra da diğerini aldılar.

OYNADIĞI YAPIMLAR

Evlerden Biri TV Dizisi 2012

Canan TV Dizisi (Kamil) 2011 - 2012

Çakal (Recep Abi) Sinema Filmi 2010

7 Avlu (Ayhan) Sinema Filmi 2010

Zoraki Başkan (Okul Müdürü) TV Dizisi 2009

IV. Osman (Köy Muhtarı) TV Dizisi 2009

Kollama (Muammer) TV Dizisi 2008

Hatçe Sosyetede (Muhtar) TV Filmi 2007

Doktorlar 2. Sezon TV Dizisi (Ekrem) (Bölüm) 2007

Acemi Cadı (Tahsin) TV Dizisi 2006

Kezban Yenge (Curacı Bekir) TV Dizisi 2005

Beşinci Boyut (Hasan) TV Dizisi 2005

Yusuf Yüzlü (Okul Müdürü) TV Dizisi 2004

Uy Başuma Gelenler (Köylü) TV Dizisi 2004

Pardon (Gardiyan Osman Efendi) Sinema Filmi 2004

Büyük Buluşma TV Dizisi (Recep) 2004

Pembe Patikler TV Dizisi 2002

En Son Babalar Duyar (Bölüm Oyuncusu) TV Dizisi 2002

Beşik Kertmesi TV Dizisi 2002

Vay Anam Vay TV Dizisi 2001

Koltuk Sevdası TV Dizisi 2001

Karanlıkta Koşanlar TV Dizisi 2001

Hiçbiryerde (Ahmet) Sinema Filmi 2001

Paşa Baba Konağı (Kamuran) TV Dizisi 2000 - 2001

Dadı TV Dizisi 2000

Çarli (Doktor) TV Dizisi 1999

Yılan Hikayesi(Berber) 2001-2000-1999 TV Dizisi

Karışık Pizza Sinema Filmi 1998

Kader Ayırsa Bile (Rıdvan) TV Dizisi 1998

Aşkın İki Yakası TV Filmi 1998

Ruhsar (Hırsız) TV Dizisi 1997

Tatlı Kaçıklar (Yalancı Şahit) TV Dizisi 1996

Gurbetçiler TV Dizisi 1996

Çiçek Taksi TV Dizisi 1995

Sekizinci Saat (Metin) Sinema Filmi 1994

Evlere Şenlik (Ertuğrul) TV Dizisi 1993

Varsayalım İsmail TV Dizisi 1991

Köşe Dönücü TV Dizisi 1984