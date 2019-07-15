Parkan Özturan kimdir, kaç yaşındaydı? Bacağını nasıl kaybetmişti?
Ünlü oyuncu Parkan Özturan hayatını kaybetti. Kronik hastalığı şeker komasına giren Özturan, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Pardon filminde Gardiyan rolünde oynayan Parkan Özturan, Ferhan Şensoy'un Ortaoyuncular Tiyatrosu'nda rol aldığı oyunları ile tanınıyordu. Peki Parkan Özturan kimdir, kaç yaşındaydı? Bacağını nasıl kaybetmişti?
Parkan Özturan, şeker hastalığı nedeniyle bacağını kaybeden fakat sanattan tiyatrodan kopmayan oyuncu, aynı hastalığı nedeniyle komaya girdi ve hayatını kaybetti. Ünlü oyuncu, 2009 yılında sette çarpan dalın neden olduğu kangren ile bacağını kaybetti. 2010'da ise Hamburg'ta şeker hastalığı nedeniyle diğer bacağını da yitirdi. 59 yaşında hayatını kaybeden Parkan Özturan hakkında merak edilenler...
PARKAN ÖZTURAN KİMDİR?
Parkan Özturan, 1960 yılında doğdu. 1964-1975 yılları arasında İstanbul Belediye Konservatuarı keman eğitimi, 1977-82 yılları arasında İstanbul Devlet Konservatuarında tiyatro ve şan-opera eğitimi aldı. Ardından 1982-86 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türkoloji bölümü'nden mezun oldu.
Mezuniyetten sonra, Ortaoyuncular/ Ferhan Şensoy Tiyatrosunda profesyonel oyunculuğa başladı. Kahraman Bakkal Süpermarket'e Karşı İstanbul'u Satıyorum Soyut Padişah Yorgun Matador Aşkımızın Gemisi Fındık Kabuğu Fırıncı Şükrü Deli Vahab ve Ötekiler Çok Tuhaf Soruşturma gibi oyunlarda rol aldı.
1987-90 senelerinde Larousse yayın kurulu üyeliğine seçildi ve Osmanlıca sözlüğünü yazdı.
1990-95 senelerinde özel televizyonlarda yapımcı, yönetmen ve yazar olarak çalıştı.
Türk Edebiyatında Edisyon Kritik Hataları, Türkçe Sözlüklerde Kavram Yanlışları gibi telif kitapları ve Beşir Fuad Külliyatı gibi çeviri kitapları var.
Ağır şeker hastası olan oyuncu, bir gün sette unutulmuş irice bir dal parçasına çarpınca, bacağında yara açıldı ve iyice büyüdü. Yara iyileşmeyince, o bacağı ameliyatla kesildi. Bir süre sonra da diğerini aldılar.
OYNADIĞI YAPIMLAR
Evlerden Biri TV Dizisi 2012
Canan TV Dizisi (Kamil) 2011 - 2012
Çakal (Recep Abi) Sinema Filmi 2010
7 Avlu (Ayhan) Sinema Filmi 2010
Zoraki Başkan (Okul Müdürü) TV Dizisi 2009
IV. Osman (Köy Muhtarı) TV Dizisi 2009
Kollama (Muammer) TV Dizisi 2008
Hatçe Sosyetede (Muhtar) TV Filmi 2007
Doktorlar 2. Sezon TV Dizisi (Ekrem) (Bölüm) 2007
Acemi Cadı (Tahsin) TV Dizisi 2006
Kezban Yenge (Curacı Bekir) TV Dizisi 2005
Beşinci Boyut (Hasan) TV Dizisi 2005
Yusuf Yüzlü (Okul Müdürü) TV Dizisi 2004
Uy Başuma Gelenler (Köylü) TV Dizisi 2004
Pardon (Gardiyan Osman Efendi) Sinema Filmi 2004
Büyük Buluşma TV Dizisi (Recep) 2004
Pembe Patikler TV Dizisi 2002
En Son Babalar Duyar (Bölüm Oyuncusu) TV Dizisi 2002
Beşik Kertmesi TV Dizisi 2002
Vay Anam Vay TV Dizisi 2001
Koltuk Sevdası TV Dizisi 2001
Karanlıkta Koşanlar TV Dizisi 2001
Hiçbiryerde (Ahmet) Sinema Filmi 2001
Paşa Baba Konağı (Kamuran) TV Dizisi 2000 - 2001
Dadı TV Dizisi 2000
Çarli (Doktor) TV Dizisi 1999
Yılan Hikayesi(Berber) 2001-2000-1999 TV Dizisi
Karışık Pizza Sinema Filmi 1998
Kader Ayırsa Bile (Rıdvan) TV Dizisi 1998
Aşkın İki Yakası TV Filmi 1998
Ruhsar (Hırsız) TV Dizisi 1997
Tatlı Kaçıklar (Yalancı Şahit) TV Dizisi 1996
Gurbetçiler TV Dizisi 1996
Çiçek Taksi TV Dizisi 1995
Sekizinci Saat (Metin) Sinema Filmi 1994
Evlere Şenlik (Ertuğrul) TV Dizisi 1993
Varsayalım İsmail TV Dizisi 1991
Köşe Dönücü TV Dizisi 1984
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