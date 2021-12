Park yeri cinayetine 1 tahliye

BURSA (DHA) - BURSA'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada oto kiralama firması sahibi Serdar Umur'un (26) öldürülmesiyle ilgili haklarında dava açılan 3'ü tutuklu, 10 sanığın yargılanmasına devam edildi. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Vural Yıldırım'ın tahliyesine karar verdi.

Olay, geçen yıl haziran ayında Osmangazi ilçesi Çırpan Mahallesi Sümer Sokak'ta meydana geldi. Tksi durağının çalışanları ile oto kiralama firması çalışanları arasında araç parkı nedeniyle tartışma çıktı. Tarafların ailelerinin de dahil olmasıyla tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada tabancayla vurulan oto kiralama firması sahibi Serdar Umur ile Emre U., Sadık Ç., Alican Ç., Özkan C. ve Okan C. yaralandı. İhbarla gelen polis ekipleri ve bekçiler, kavgayı sonlandırdı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Serdar Umur, kurtarılamadı. Olayın ardından gözaltına alınan 10 kişiden Şiyar Emre Umur, Ali Can Çayır ve Vural Yıldırım tutuklandı, Barış S., Cengiz Ç., Devrim Ş., Kadir U., Okan C., Özkan C., ve Selim K. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Mahkeme heyeti, Vural Yıldırım'ın yurt dışı yasağı ile birlikte adli kontrol şartıyla tahliyesine, Şiyar Emre Umur ile Ali Can Çayır'ın ise tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.