PARK VE YEŞİL ALANLARDA BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

PARK VE YEŞİL ALANLARDA BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYORAntakya Belediyesi Park Bahçe Müdürlüğü ekipleri şehir genelinde bulunan park ve yeşil alanlarda güzelleştirme çalışmalarına devam ediyor.