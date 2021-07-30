PARK VE YEŞİL ALANLARDA BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
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PARK VE YEŞİL ALANLARDA BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

PARK VE YEŞİL ALANLARDA BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
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PARK VE YEŞİL ALANLARDA BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYORAntakya Belediyesi Park Bahçe Müdürlüğü ekipleri şehir genelinde bulunan park ve yeşil alanlarda güzelleştirme çalışmalarına devam ediyor.

PARK VE YEŞİL ALANLARDA BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Antakya Belediyesi Park Bahçe Müdürlüğü ekipleri şehir genelinde bulunan park ve yeşil alanlarda güzelleştirme çalışmalarına devam ediyor.

Antakya Belediyesi'nden konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre Antakya'nın 95 Mahallesi'nde bulunan parkların bakım, onarım, temizlik ve yenileme çalışmaları aralıksız sürüyor.

Yürütülen hizmet kapsamında son olarak Esenlik ve Esentepe Mahallelerinde bulunan parklarda bakım, onarım çalışmaları gerçekleştirildiği bildirildi.

Yayın Tarihi :

30 Temmuz, 2021

Kaynak: Habermetre

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