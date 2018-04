Park Hospital Hastanesi Yönetimi Müdür Alper ile Bir Araya Geldi

Adıyaman İl Emniyet Müdürü Metin Alper'e nezaket ziyaretinde bulunan Adıyaman Özel Park Hospital Hastanesi yönetimi Türk Polis Teşkilatının 173. Kuruluş yıldönümünü kutladı.

İşletme Müdürü Ozan Güngör ve Halkla İlişkiler Müdiresi Semra Can ile birlikte Müdür Alper'i ziyaret eden Başhekim Yardımcısı Op. Dr. Ulaş Öztürk, "Ülkemizin ve Devletimizin bölünmez bütünlüğü, halkımızın can ve mal güvenliğini sağlamak, huzur ve asayişi temin etmek, suç işlemesini önlemek, suçluları adalete teslim etmek gibi önemli görevleri başarıyla yerine getiren Polis Teşkilatımızla gurur duymaktayız. Adıyaman İl Emniyet Müdürümüz Metin Alper'de göreve geldiği günden bugüne yapmış olduğu çalışmalarla Adıyaman halkının gönlünde taht kurmuştur. Kendisine ve ekibine görevlerinde başarılar diliyor, Aziz vatanımızın her karış toprağında canla başla durmaksızın büyük bir özveri ile çalışan ve bu uğurda hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan, milletimizin huzur ve güvenliğini sağlayan Türk Polis Teşkilatının 173. kuruluş yıldönümünü kutluyorum" dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Müdür Alper, "Ülke geneli olduğu gibi ilimizde de Türk Polis Teşkilatımızın 173. Kuruluş yıl dönümü etkinliklerini kutlamaya başladık. Polis halk içindir, bunu herkes bilmekte. Polisimizin en büyük beklentisi de vatandaş tarafından her olayda olduğu gibi marifet iltifata tabidir sözünden hareketle iltifat görmektir, beğeni almaktır. Bizde Adıyaman halkından bu beğeniyi bu iltifatları duymak hoşumuza gidiyor. İlimizde sağlık sektöründe hizmet veren iki özel hastanemizden birisi olan Adıyaman Özel Park Hospital hastanesinin değerini önemini biliyoruz. Kendilerinin vermiş olduğu hizmetlerden dolayı da, hem teşkilatım adına hem de personelim adına müteşekkiriz. Yine hastane olarak Polis haftası boyunca teşkilatımız üyesi ve ailelerine uygulamaya koydukları kampanya jestinden dolayı teşekkür ediyorum. İl Emniyet müdürlüğü teşkilatı olarak park hospital hastanemizle çalışmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Kendilerinin gerek ihtiyaç duygu zamanlarda yanlarında olmaktan, sadece polisiye hizmetlerde değil, Adıyaman'ımızın kalkınması için, daha kültürlü, daha yaşanabilir ve gelişmiş bir yer olabilmesi için işbirliği içinde olmayı her zaman arzu ederiz. Nezaket ziyaretlerinden dolayı Adıyaman Özel Park Hospital yönetimine teşekkür ediyor, çalışma ve hizmetlerinde başarılar diliyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN