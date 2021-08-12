Park halindeyken yanan midibüse ilk müdahaleyi vatandaş yaptı
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Park halindeyken yanan midibüse ilk müdahaleyi vatandaş yaptı

Park halindeyken yanan midibüse ilk müdahaleyi vatandaş yaptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Denizli'de park halindeki midibüste çıkan yangın vatandaşların erken müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Denizli'de park halindeki midibüste çıkan yangın vatandaşların erken müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Yangın, Pelitlibağ Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, park halindeki 20 S 1015 plakalı midibüsten bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Yükselen dumanlar yerini alevlere bırakırken, vatandaşlar ellerine aldığı yangın söndürme tüpü ile yangına müdahale etti. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler alevleri söndürerek kısa sürede kontrol altına aldı. Soğutma çalışmalarını gerçekleştirildiği midibüs, vatandaşların erken müdahalesiyle kül olmaktan kurtarıldı.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Park halindeyken yanan midibüse ilk müdahaleyi vatandaş yaptı
Park halindeyken yanan midibüse ilk müdahaleyi vatandaş yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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