Park halindeki otomobil yandı
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Park halindeki otomobil yandı

Çorum'da, park halindeki bir otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangından dolayı yandı.

17.02.2020 14:30 | Son Güncelleme: 17.02.2020 14:30
Park halindeki otomobil yandı

'da, park halindeki bir otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangından dolayı yandı.


Olay, Gülabibey Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 1 sokak'taki bir otomobil park halindeyken yanmaya başladı. Otomobilin yandığını gören vatandaşlar itfaiyeyi arayarak verdi. Kısa sürede olay yerine gelen Çorum Belediyesi İtfaiye Ekipleri yanan araca müdahale ederek söndürdü. Çıkış nedeni bilinmeyen yangının, otomobilin iki ayrı noktasından başladığı belirlendi. Kullanılamaz hale gelen aracın, iki ayrı yerden yanması kundaklanma şüphesine neden oldu. İtfaiyenin soğutma çalışmalarının ardından tamamen söndürülen yangın mahallede korkuya neden oldu.


Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM

Kaynak: İHA
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