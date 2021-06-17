Park halindeki otomobil alev alev yandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Park halindeki otomobil alev alev yandı

İhlas Haber Ajansı / Zuhal Zengin - Haberler | Yerel

- Park halindeki otomobil alev alev yandı Bilecik'in Osmaneli ilçesinde park halindeki otomobilin yanması sokak sakinlerini sokağa döktü.

- Park halindeki otomobil alev alev yandı

BİLECİK - Bilecik'in Osmaneli ilçesinde park halindeki otomobilin yanması sokak sakinlerini sokağa döktü.

Edinilen bilgiye göre, Haceloğlu mahallesi Sahil sokak üzerinde meydana geldi. D.Y.'ye ait park halindeki 11 ER 785 plakalı otomobilden duman çıktığını gören mahalle sakinleri, durumu 112 Acil Çağı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen itfaiye ekibi, otomobilde başlayan yangını, kısa sürede söndürdü. Maddi hasara neden olan yangının çıkış nedeniyle ilgili polis ekiplerince soruşturma başlatıldı.

Park halindeki otomobil alev alev yandı
Park halindeki otomobil alev alev yandı
Park halindeki otomobil alev alev yandı
Park halindeki otomobil alev alev yandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Zuhal Zengin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Sedat Peker İlham Aliyev Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Bergen Hande Erçel Şeyma Subaşı Hande Ataizi
Spor Okay Yokuşlu Yiğit Şardan Sergen Yalçın Roland Garros Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Park halindeki otomobil alev alev yandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.06.2021 12:53:26. #1.13#

title