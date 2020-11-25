Otomobil park halindeki otobüse arkadan çarptı: 1'i ağır, 2 yaralı
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Otomobil park halindeki otobüse arkadan çarptı: 1'i ağır, 2 yaralı

25.11.2020 03:20 | Son Güncelleme: 25.11.2020 03:45
Otomobil park halindeki otobüse arkadan çarptı: 1'i ağır, 2 yaralı

KÜÇÜKÇEKMECE'de otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halinde duran otobüse çarptı.

KÜÇÜKÇEKMECE'de otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halinde duran otobüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü otomobilde sıkışırken, yanında bulunan arkadaşı ise ağır yaralandı.

Kaza Küçükçekmece'de gece saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 HU 9051 plakalı otomobil Halkalı Gümrük Yolu üzerinde seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle yol kenarında park halinde duran 34 CRF 309 plakalı otobüse arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü araçta sıkışırken, yanında bulunan Muhammet Avcı isimli arkadaşı ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşlar durumu hemen polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa süre olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobilde sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden çıkarmak için çalışma başlattı. 

Olay yerine gelen sağlık ekipleri de ağır aralanan Muhammet Avcı'ya ilk müdahaleyi yaparak en yakın hastaneye kaldırdı. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu araçtan çıkarılan ve ismi öğrenilemeyen sürücü de sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan sürücünün tedavisi devam ederken, Muhammet Avcı'nın sağlık durumunun ise ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kaza sonrası itfaiye ekipleri araçta bir süre inceleme yaptı. Polis ekipleri de olay yerinde önlem aldı. Kazaya karışan otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. 

 


- İstanbul
Otomobil park halindeki otobüse arkadan çarptı: 1'i ağır, 2 yaralı
Otomobil park halindeki otobüse arkadan çarptı: 1'i ağır, 2 yaralı
Otomobil park halindeki otobüse arkadan çarptı: 1'i ağır, 2 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Soner HASIRCIOĞLU

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