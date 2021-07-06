Park halindeki araçtan telefon çaldı, kimsenin ruhu bile duymadı
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Park halindeki araçtan telefon çaldı, kimsenin ruhu bile duymadı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Park halindeki araçtan telefon çaldı, kimsenin ruhu bile duymadı Güpegündüz park halindeki araçtan cep telefonu böyle çaldı Kağıthane'de sürücünün kısa süreli aracından inerek pastaneye girmesini fırsata çeviren hırsız, güpegündüz çevredekilere aldırış etmeden aracın kapısını açıp telefonu çaldı.

Park halindeki araçtan telefon çaldı, kimsenin ruhu bile duymadı

Güpegündüz park halindeki araçtan cep telefonu böyle çaldı

İSTANBUL - Kağıthane'de sürücünün kısa süreli aracından inerek pastaneye girmesini fırsata çeviren hırsız, güpegündüz çevredekilere aldırış etmeden aracın kapısını açıp telefonu çaldı. Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından hırsız yakalanırken, herkesin gözü önünde yaşanan hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 17 Haziran saat 07.00 sıralarında Kağıthane Seyrantepe Mahallesi Yıldız Sokakta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, pastaneden yiyecek almak için sokağa gelen Murat K. isimli şahıs, aracın kapılarını kilitlemeden hızlı bir şekilde pastaneye girdi. Tam bu sırada sokaktaki binadan çıkan hırsız, ilk başta araçtan uzaklaşarak çevreyi kontrol etmeye başladı.

Herkesin gözü önünde telefonu çaldı

Çevredeki vatandaşlara ve pastanenin branda ile çevrili bahçe bölümünde oturanlara da aldırış etmeyen hırsız, sanki kendinin gibi aracın kapısını açarak cep telefonunu çalıp kaçtı. Pastaneden malzemeleri alarak araca geri gelen Murat K. telefonun çalındığını fark ederek durumu polise bildirdi. Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri olay yerinde yaptığı güvenlik kamerası incelemesinde hırsızın E.A. olduğunu belirledi.

İlk başta kabul etmedi, daha sonra telefonu sattığı yeri söyledi

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek hırsızın kimliğini belirleyen Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, E.A.'yı ikamet ettiği evde yakalayarak gözaltına aldı. Yakalanan E.A. ilk önce hırsızlık olayını inkar etti, daha sonra ise polis ekiplerine telefonu Gaziosmanpaşa'da tanımadığı bir şahsa telefonu sattığını söylediği öğrenildi. Hırsız E.A. ekipler tarafından polis merkezine götürüldü.

Güpegündüz hırsızlık anları kameraya yansıdı

Kağıthane'de herkesin önünde yaşanan hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, şahsın sokağa gelerek pastane önünde aracından indiği, daha sonra ise hırsızın kimseye aldırış etmeden aracın kapısını açıp cep telefonunu çalarak kaçığı görülüyor.

Park halindeki araçtan telefon çaldı, kimsenin ruhu bile duymadı
Park halindeki araçtan telefon çaldı, kimsenin ruhu bile duymadı
Park halindeki araçtan telefon çaldı, kimsenin ruhu bile duymadı
Park halindeki araçtan telefon çaldı, kimsenin ruhu bile duymadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Doğan Can Cesur

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