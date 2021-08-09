Park denetimlerinde 93 araca idari işlem yapıldı
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Park denetimlerinde 93 araca idari işlem yapıldı

Park denetimlerinde 93 araca idari işlem yapıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Malatya'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen park denetimlerinde 93 araca idari işlem yapıldı.

Malatya'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen park denetimlerinde 93 araca idari işlem yapıldı.

Malatya'da polis ekipleri, vatandaşların trafik kurallarına uyması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından 2 gün gerçekleştirilen park denetimlerinde 336 araç kontrol edildi.

Kontrollerde, engelli araçlar için ayrılmış park yerine park eden 87 araca ve diğer maddelerden 6 araca idari işlem uygulandı. - MALATYA

Park denetimlerinde 93 araca idari işlem yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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