Fransa'da Türk derneğine çirkin saldırı!
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Fransa'da Türk derneğine çirkin saldırı!

09.11.2020 16:42 | Son Güncelleme: 09.11.2020 17:05

Paris'teki Türkiyeli Yurttaşlar Meclisi adlı derneğin duvarına "İslam=Mort (Ölüm)" yazılarak spreyle saldırı gerçekleştirildi. Türkiyeli Yurttaşlar Meclisi Başkanı Ümit Metin, "Böyle bir durumu derneğimize beklemiyorduk. Ama 1 yıldan beri tedirginiz. Çünkü Müslüman düşmanlığı gittikçe yükselmekte" dedi.

Avrupa'da yükselen İslam karşıtlığı yüzünü bir kez daha Fransa'da gösterdi. Paris'in 10. bölgesi Strasbourg semtinde Türk mahallesi yakınlarında 30 yılı aşkın süredir faaliyette bulunan "Türkiyeli Yurttaşlar Meclisi" adlı derneğe gece saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından çirkin bir saldırı gerçekleştirildi. Caminin duvarına spreyle "İslam=Mort (Ölüm)" şeklinde yazı yazıldı. Türkiyeli Yurttaşlar Meclisi Başkanı Ümit Metin, söz konusu çirkin saldırıyı mahalle karakoluna bildirdiklerini söyledi.

"TEDİRGİNİZ, ÇÜNKÜ MÜSLÜMAN DÜŞMANLIĞI GİTTİKÇE YÜKSELMEKTE"

Metin, "Böyle bir durumu derneğimize beklemiyorduk. Ama 1 yıldan beri tedirginiz. Tedirginiz, çünkü Müslüman düşmanlığı gittikçe yükselmekte. Son yaşanan barbar saldırılardan sonra daha da bir şekilde bunu kullanılarak Müslüman düşmanlığına dönüştü ve bu çok tehlikeli. Bu şekilde yansıması toplumda gittikçe şiddetleşen davranışlara yol açabilir" diye konuştu. "Bu tip olaylar, bu tip saldırılar bizi korkutmuyor" diyen Türkiyeli Yurttaşlar Meclisi Başkanı Ümit Metin, bu tür çirkin saldırıları önlemek için daha fazla mücadele edeceklerini belirtti.
Fransa'da Türk derneğine çirkin saldırı!
Fransa'da Türk derneğine çirkin saldırı!
Fransa'da Türk derneğine çirkin saldırı!
Fransa'da Türk derneğine çirkin saldırı!
Fransa'da Türk derneğine çirkin saldırı!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / TANSU SARITAYLI

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