- Paris'te ırkçılık ve aşırı sağ karşıtı protesto
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

- Paris'te ırkçılık ve aşırı sağ karşıtı protesto

İhlas Haber Ajansı / TANSU SARITAYLI - Haberler | 3. Sayfa

- Paris'te ırkçılık ve aşırı sağ karşıtı protesto Fransa'nın başkenti Paris'te binlerce kişi sokaklara dökülerek ülkede artan ırkçılık ve aşırı sağ eylemlerini protesto etti.

- Paris'te ırkçılık ve aşırı sağ karşıtı protesto

PARİS - Fransa'nın başkenti Paris'te binlerce kişi sokaklara dökülerek ülkede artan ırkçılık ve aşırı sağ eylemlerini protesto etti.

Fransa'da her geçen gün artan ırkçılık ve aşırı sağ hareketlerine karşı sol eğilimli dernekler ile sosyalist düşüncedeki grupların tepkileri devam ediyor. Ülkenin başkenti Paris'te bugün binlerce kişi sokaklara dökülerek, ülkede artan ırkçılık ve aşırı sağ eylemlerini protesto etti. Birkaç protestocunun meşale yakması nedeniyle tansiyon ara ara yükselse de gösteriler genel olarak barışçıl geçti. Gösteriler, polis tarafından alınan sıkı güvenlik önlemleri altında gerçekleştirildi. Çoğunluğu gençlerden oluşan protestocular, faşizm ve ırkçılığa karşı sloganlar eşliğinde, polis çemberi içerisinde yürüdü.

Aşırı sağ grupların propaganda faaliyetlerine devam edecekleri vurgulandı

Göstericiler tarafından yapılan konuşmada, göçmen karşıtlığıyla bilinen ve ülkedeki aşırı sağın himayesinde olduğu öne sürülen aşırı sağcı grup Kimlikçi Nesil'in (Generation Identitaire), İçişleri Bakanlığı tarafından geçtiğimiz aylarda kapatılmasına rağmen benzeri grupların başka isimler altında sokak eylemleri ile propaganda faaliyetlerine devam edeceklerine dair uyarılarda bulunuldu.

"Göçmenler ve Müslümanlara yönelik saldırılar devam edecek"

Irkçı grupların, Zouaves Paris, Irkçı ve kimlik kolektifi, Nemesis veya Action Française gibi çok sayıda farklı isim altında toplandığını hatırlatan protestocular, söz konusu grupların ülkedeki göçmenlere ve Müslümanlara yönelik saldırılarını sürdüreceğini vurguladı.

- Paris'te ırkçılık ve aşırı sağ karşıtı protesto
- Paris'te ırkçılık ve aşırı sağ karşıtı protesto
- Paris'te ırkçılık ve aşırı sağ karşıtı protesto
- Paris'te ırkçılık ve aşırı sağ karşıtı protesto
- Paris'te ırkçılık ve aşırı sağ karşıtı protesto
- Paris'te ırkçılık ve aşırı sağ karşıtı protesto
- Paris'te ırkçılık ve aşırı sağ karşıtı protesto
- Paris'te ırkçılık ve aşırı sağ karşıtı protesto

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / TANSU SARITAYLI

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Haydar Akar Hulusi Akar Mansur Yavaş Nimetullah Erdoğmuş Adil Karaismailoğlu
Magazin Cem Yılmaz Demet Akalın Demet Özdemir Armağan Çağlayan
Spor Diego Can Bartu Ozan Tufan Ünal Karaman Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: - Paris'te ırkçılık ve aşırı sağ karşıtı protesto - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.4.2021 22:41:45. #1.15#
title