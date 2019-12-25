25.12.2019 17:22 | Son Güncelleme: 25.12.2019 17:27

Paris Operası greve Kuğu Gölü'yle destek verdi

Fransa, (DHA) ? Fransa'da devam eden genel greve destek vermek için Paris Opera ve Balesi önünde Kuğu Gölü balesinden bir bölümü sahnelendi. Arkada grevi destekleyen dövizler eşliğinde dans eden balerinler ve orkestra dakikalarca alkışlandı.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'ın getirdiği 'emeklilik reformunu' protesto etmek amacıyla tüm ülkede devam eden greve destek vermek için Paris Opera ve Balesi sanatçıları Kuğu Gölü'nü sergiledi. Paris'te ünlü opera binası Garnier Sarayı'nın önünde Çaykovski'nin ünlü eseri Kuğu Gölü'nden bir bölüm sahneleyen sanatçıların arkasında 'Paris Operası grevde' yazan dövizler yer aldı.

Kaynak: DHA

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