- Paris Moda Haftası'ndan 2 yıl aradan sonra 'Oriental Fashion Show'

PARİS - Paris Moda Haftası'nda 2 yıl aradan sonra düzenlenen 'Oriental Fashion Show' moda severler ile buluştu.

Fransa'da Paris Moda Haftası kapsamında düzenlenen, 'Oriental Fashion Show' 2 yıllık bir aranın ardından moda severler ile buluştu. Peninsula Otel'de düzenlenen ve doğulu tasarımcılar tarafından hazırlanan 2022 İlkbahar-Yaz tasarımının sunulduğu etkinlikte, izleyicilere göz kamaştıran giysiler sunuldu.

Oriental Fashion Show'un defilesinde yer alan tasarımlarda birçok kültürel ögeye yer verilirken, doğuya ve batıya ait teknik bilgiler modada birleştirildi ve ortak bir yaşam vurgulandı.

Mısır, Cezayir, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Özbekistan gibi birçok ülkeden tasarımcının yer aldığı etkinliğe Hany El Behairy, Selma Boulcina, Jitka Klett gibi ünlü modacılar da katıldı.

Oriental modacıların hazırladığı tasarımlar gelecek günlerde Fes, Marakeş, İstanbul, Dubai, Kırgızistan, Milano, Duşanbe'de de moda severler ile buluşacak.