Paris'in ilk 'Kürt Filmleri Festivali' Yılmaz Güney Belgeseliyle başladı
Fransa’nın başkenti Paris’te belediye ve Fransız Kültür Bakanlığının katkılarıyla hazırlanan Kürt Filmleri Festivali’nin birincisi başladı.
Fransa'nın başkenti Paris'te belediye ve Fransız Kültür Bakanlığının katkılarıyla hazırlanan Kürt Filmleri Festivali'nin birincisi başladı.
Festival açılışını, Yılmaz Güney'in hayatını anlatan belgesel film 'Çirkin Kral Efsanesi' ile yaptı. Filmin yapımcısı Mehmet Aktaş ve yönetmeni Hüseyin Tabak gösterime katıldı. Yönetmen Tabak film sonrası izleyicilerin sorularını yanıtladı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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