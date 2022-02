Paris'in Afrodit'e verdiği altın elma, hediyelik eşya oldu

HİSARCIK, KÜTAHYA (DHA) - ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesi, mitolojik öyküye göre Çoban Paris'in, güzellik tanrıçası Afrodit'e verdiği altın elmayla dünyaya tanıtılacak. Kaymakamlığın, 'Her şeyin başladığı yer, Truva İda Dağı' projesi kapsamında, İlçe Halk Eğitim Merkezi'nde seramik tozundan hediyelik altın elmaların üretimine başlandı. Kaymakamlık, mitolojik öykünün de yazılı olduğu bir şilt içerisindeki altın elmaları, ilçeye gelen konuklara hediye edecek. Seri üretime geçildikten sonra altın elmalar turistlere hediyelik eşya olarak da satılacak.

Mitolojik adı 'İda' olan Kazdağları'nın kuzey yamaçlarındaki Bayramiç ilçesinin Ayazma Mesire Yeri'nde, uzun yıllardır düzenlenen İda Kültür ve Sanat etkinliklerinde, Çoban Paris'in güzellik tanrıçası Afrodit'e altın elmayı verdiği öykü canlandırılıyor. Bayramiç Kaymakamlığı da ilçenin tanıtımına katkı sağlamak için 'Her şeyin Başladığı Yer, Truva İda Dağı' projesini hazırladı. Proje kapsamında, ilçeye gelen konuklara hediye olarak verilmek üzere İlçe Halk Eğitimi Merkezi'nde kursiyerler tarafından seramik tozundan Çoban Paris'in Afrodit'e verdiği altın elmanın hediyelik üretimine başlandı. Mitolojik öyküde yer aldığı gibi, hediyelik altın elmaların üzerine Türkçe ve İngilizce olarak 'en güzele' yazıldı. Altın elmaların içine konduğu şiltlerin üzerinde ise mitolojik öykü yazıldı.

"Truva efsanesinde anlatılan hikayeye göre, Peleus ile Thetis'in evliliğini kutlamak için bir ziyafet verildi. Ancak, anlaşmazlık tanrıçası Eris davet edilmedi çünkü partiyi herkes için tatsız hale getireceğine inanılıyordu. Bu aşağılanmaya öfkelenen Eris, kutlamaya elinde altın bir elmayla geldi ve onu ziyafet için toplananların arasına attı. Elmanın üzerinde 'En Güzele' yazısı vardı. Bu, elma üzerinde hak iddia eden ve kendilerini en güzel olarak gören üç tanrıça Hera, Athena ve Afrodit arasında bir tartışmaya yol açtı. Bunun üzerine, Truvalı bir ölümlü olan Paris, aralarında hüküm vermek üzere seçildi. Rehberleri Hermes olan üç aday, İda pınarında banyo yaptı ve ardından İda Dağı'nda Paris'le buluştu. Paris onları incelerken, her biri onu baştan çıkarmak için hediyeler sunmaya başladı; Hera, onu Avrupa ve Asya'nın kralı yapmayı teklif etti, Athena savaşta bilgelik ve beceri sundu ve Afrodit, dünyanın en güzel kadınının aşkını teklif etti. Bu, Sparta kralı Menelaus'un karısı Helen'di. Paris, Afrodit'in hediyesini kabul etti ve elmayı ona verdi. Bu mitolojik sahneye 'Paris'in Yargısı' denir ve bu eylemiyle Paris sadece Helen'i değil, Yunanlıların ve özellikle Hera ve Athena'nın düşmanlığını da kazanmıştır. Böylece Eris'in 'Anlaşmazlık Elması' olarak adlandırılan Altın Elma, Yunanlıların Helen'i Truva'dan geri alma seferine yol açtı ve Truva Savaşı'nın mitolojik temeli oldu.