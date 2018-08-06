Paris Hilton Türk Kahvaltısına Hayran Kaldı

Bir etkinliğe katılmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gelen Paris Hilton, kaldığı otelde odasına servis edilen Türk kahvaltısının videosunu sosyal medya hesabından yayınladı.

Dünyaca ünlü Amerikalı model, şarkıcı, aktris ve yazar Paris Hilton, Limak Cyprus Deluxe Hotel'de Dj'lik yaparak KKTC'nin her tarafından gelen hayranlarına eğlenceli saatler yaşattı. Yoğun ilginin yaşandığı gecede sevenleri, Hilton ile fotoğraf çektirmek için kuyruk oluşturdu. Basının da yoğun ilgi gösterdiği gecede Hilton siyah şık kıyafeti ile sahneye çıktı. Etkinlik öncesi muhteşem havai fişek gösterisi ile birlikte gösterisine başlayan Hilton, kısa bir konuşma yaparak tüm sevenlerini selamladı.

TÜRK KAHVALTISINA HAYRAN KALDI Bugün Sabah saatlerinde otelden ayrılan Paris Hilton, kaldığı otelde odasına servis edilen Türk kahvaltısının videosunu çekerek İnstagram hesabında paylaştı. "Türk kahvaltısı zamanı" ifadelerini kullanan Hilton, ilginç tepkileriyle beğenisini dile getirdi.

"BALAYI İÇİN KIBRIS'A GELİRİM" Hilton, gezmeyi çok sevdiğini ve KKTC'de olduğu için de çok mutlu olduğunu ifade etti. Başka bir organizasyon olması halinde bir kez daha gelmek istediğini söyleyen Hilton, gazetecilerin, "Balayınızda da buraya gelmek ister misiniz?" sorusuna, "Neden olmasın" cevabını verdi.

(İHA)