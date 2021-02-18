Paris Hilton kim? Paris Hilton kaç yaşında? Paris Hilton sevgilisi kim? Carter Reum kimdir?

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PARİS HİLTON KİMDİR?

Paris Whitney Hilton,17 Şubat 1981, New York doğumlu,Amerikalı sosyoelit, şarkıcı, oyuncu, manken, moda tasarımcısı. Hilton otellerinin varisidir. Aile geçmişine ek olarak, Doku-Soap The Simple Life adlı iki önemli rolden biri olarak ilk kez daha geniş bir ün kazandı. Ayrıca "Paris'te 1 Gece" adlı ticari sebeplerle dağıtılan özel bir seks videosunun kadın kahramanı oldu. Ardından 2005 yılında Yılın En Çok Satan Pornografik Film ödülünü aldı. Göz kamaştırıcı yaşam tarzı ve kışkırtıcı performanslarıyla Paris Hilton, bilinçli bir şekilde medyanın dikkatini çekiyor ve bu gerçeği başarılı bir şekilde kendisini pazarlamak için kullanıyor. 2005 yılında "Yılın Kızı" isimli VH1 müzik kanalı ile ödüllendirildi.

CARTER REUM KİMDİR?

Carter Milliken Reum bir yazar, girişimci ve risk sermayedarıdır. Bir melek yatırım şirketi olan M13 Ventures'ı kurması ve Paris Hilton ile çıkmasıyla en çok dikkat çeken kişi. Paris Hilton ile beraber olan Carter Reum, sevgilisi Paris Hilton'a evlenme teklifi etti.