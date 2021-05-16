Paris Hilton'dan İsrail'e "soykırımı durdurun" çağrısı Açıklaması
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Paris Hilton'dan İsrail'e "soykırımı durdurun" çağrısı Açıklaması

Paris Hilton'dan İsrail'e 'soykırımı durdurun' çağrısı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Saadet Firdevs Aparı - Haberler | Kültür Sanat

Amerikalı ünlü model Paris Hilton, İsrail'in Doğu Kudüs ve Gazze'deki saldırılarına tepki gösterdi.

Amerikalı ünlü model Paris Hilton, İsrail'in Doğu Kudüs ve Gazze'deki saldırılarına tepki gösterdi.

Ünlü model Twitter hesabında, "Dayanamıyorum, sadece 10 yaşındayım" diyen Nadine Abdel-Taif'in videosunu paylaşarak, "Bu benim yüreğimi acıtıyor. Hiç kimse korkuyla yaşamak zorunda kalmamalı. Kalbim bu küçük kız ve onun gibi bütün çocukların yanında." ifadelerini kullandı.

"Bu çok kalp kırıcı. Bunun durması lazım!"

Dünyanın daha iyi bir yer olabilmesi için barış duaları ettiğini söyleyen Hilton, "İsrail, bölge 'tamamen sessiz' olana kadar Gazze saldırılarını durdurmayacağına ant içti" haberini de paylaşarak, "Bu çok kalp kırıcı. Bunun durması lazım!" yorumunda bulundu.

Hilton, hashtag (etiket) paylaşımında ise "soykırımı durdurun" çağrısında bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Saadet Firdevs Aparı

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