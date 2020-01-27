Paris Belediyesi, Koronavirüs nedeniyle kentteki Çin yeni yılı kutlamalarını iptal etti
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Paris Belediyesi, Koronavirüs nedeniyle kentteki Çin yeni yılı kutlamalarını iptal etti

Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, koronavirüs salgını nedeniyle başkentte yapılacak Çin yeni yılı kutlamalarını iptal etti

27.01.2020 13:28 | Son Güncelleme: 27.01.2020 13:28
Paris Belediyesi, Koronavirüs nedeniyle kentteki Çin yeni yılı kutlamalarını iptal etti

'da Belediye Başkanı, koronavirüs salgını nedeniyle başkentte yapılacak Çin yeni yılı kutlamalarını iptal etti.


Paris Belediye Başkanı Hidalgo, kentte yaşayan iki kişinin Çin'den yayılan koronavirüs salgınına yakalanmasının ardından kararın "önlem" amacıyla alındığını duyurdu. Hidalgo, "Paris'teki yeni yıl geçit töreninin iptal edilmesini talep eden Çin vatandaşlarıyla dün görüştüm. Önlem ilkesi önceliğimizdir." dedi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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