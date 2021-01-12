Paris Barış Konferansı sonuçları nelerdir?

Kibrit ne zaman icat edildi, son dönemde en çok merak edilen araştırma konularından biri oldu. Peki, Paris Barış Konferansı sonuçları İşte merak edilen soruların yanıtları!

Genel kültür konuları zaman zaman araştırma konusu oluyor? Cevabı bulunamayan bazı sorular için ise detaylı araştırma yapmak gerekiyor. Bu alanda en çok merak edilen konulardan biri de Kibrit ne zaman icat edildi, sorusu oldu. Peki, Paris Barış Konferansı sonuçları

PARİS BARIŞ KONFERANSI SONUÇLARI

1. Bu devletlerin oluşturduğu Milletler Cemiyeti kuruldu.

2. Galip devletler Wilson ilkelerine uymayarak ağır şartları olan antlaşmalar hazırladılar. ABD de Avrupa ile ilişkileri en alt düzeye indirdi.

3. Ermeniler ilk defa bu konferansta Doğu Anadolu'da Bir Ermenistan Devleti kurulması fikrini dile getirdi. Avrupa destekledi.

4. Savaş sırasındaki gizli antlaşmaların uygulanması karara bağlandı.[4]

5. İngiltere ve Fransa Wilson ilkelerine ters düşmemek için savaş tazminatı yerine "savaş onarımı" sömürgecilik yerine "manda-himaye sistemi" getirerek uygulanmasını sağladılar.

6. Bu konferansta Almanya, Avusturya ve Bulgaristan'ın antlaşma taslağı hazırlanırken Osmanlınınki sonraya bırakılmıştır. Çünkü Rusya'ya verilen bölgelerin Rusya'nın savaştan çekilmesiyle yeniden paylaşılması gerekiyordu.

7. ABD, Avrupa'daki bu olaylara aktif olarak katılmama politikası izledi. Monroe Doktrini denilen bu politika sayesinde İngiltere ve Fransa II. Dünya Savaşı'na kadar rahat hareket etmişlerdir.

8. İngiltere ve Fransa'nın İtalya'ya vermeyi kararlaştırdıkları İzmir'i Boğazlara yakın olmasından dolayı İngiliz çıkarlarını tehdit edecek bir güç olmasından çekinmeleriydi. Bu nedenle İtilaf Devletleri ile İtalya arasında ilk görüş ayrılıkları ortaya çıkmıştır.

9. Konferans sonunda, İtilaf Devletleri sömürgecilik anlayışı yerine "Manda ve himaye" sistemini ortaya atmışlardır.

10. En fazla tartışılan mesele Osmanlı İmparatorluğu ile imzalanacak olan antlaşma olmasına rağmen; aralarında çıkar çatışmasına düşen galip taraflar Osmanlı Devleti ile imzalanacak olan antlaşmayı karara bağlayamamışlardır.