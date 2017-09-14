Parıldar'dan Pazarcı Esnafına Ziyaret

Yalova İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Suat Parıldar, kent merkezindeki pazaryerini ziyaret ederek meyve ve sebze satıcılarıyla görüştü.



Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Hacı Ali Dinçer'le pazar yerini ziyaret eden Parıldar, Yalova'nın ilçe ve merkez köylerinde kendi ürettikleri meyve ve sebzeleri pazara getirerek doğrudan tüketiciye sunan üreticilerle görüşerek onlarla sohbet etti.



Samanlı, Kazımiye, Dereköy, Elmalık, Altınova, Subaşı, Sermayecik, Laledere, Kadıköy gibi meyve ve sebze üretimin ağırlıkta olduğu köylerde ürettikleri ürünü taze olarak tüketiciye sunan üreticiler, Suat Parıldar'a ziyaretlerinden dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdi.



Parıldar, burada yaptığı açıklamada, İl Müdürlüğü olarak pazar yerlerinde rutin ziyaretler yaparak ürünlerin pazara çıktığında verimleri nedir ne değildir, satışlarla ilgili durumlar nedir bunları yerinde takip ettiklerini belirtti.



Üreticilerin bu yıl verimden memnun olduğuna dikkati çeken Parıldar, şöyle konuştu:



"Bizim sürekli fiyat takibi yaptığımız sistemlerimiz var. Bu amaçla haftanın her günü satış yerlerini ziyaret ederek fiyat tespitleri yapıyoruz. Bu vesileyle de üreticilerimizle birlikte olup Yalova'daki üreticilerimizin ürünlerini pazarladıkları yeri görmek ve memnuniyetlerini ölçme fırsatı buluyoruz. Hem üreticimizin hem tüketicimizin hem de satıcımızın tepkisini ölçmek amacıyla bu ziyaretimizi gerçekleştirdik. Bu anlamda tarım ve hayvancılıkla ilgili her nerede ne yapılıyorsa biz oradayız. Üretici açısından bu yıl geçen yıla göre daha fazla miktarda ürün hasadı yapıldı. Diğer bir ifadeyle 2017 verimli bir yıl oldu. Tüketici açısından bakıldığında ise geçen yıla oranla daha düşük fiyatlara ürünlere erişim imkanı yakaladılar."