Paribu çöktü mü? Paribu'dan resmi açıklama geldi!
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Paribu çöktü mü? Paribu'dan resmi açıklama geldi!

20.02.2021 11:17 | Son Güncelleme: 20.02.2021 11:31
Paribu çöktü mü? Paribu'dan resmi açıklama geldi!

Paribu kullanıcıları gün itibariyle platforma ulaşma konusunda problem yaşıyor. Sosyal medyanın gündemine gelen olayla ilgili resmi açıklama geldi! Peki Paribu çöktü mü? Paribu'dan resmi açıklama geldi!

Çeşitli kripto para birimlerinin ticareti için bir platform sağlayan bir kripto para borsası olan Paribu'ya gün itibariyle erişim sağlanamadı. Peki Paribu çöktü mü, neden çalışmıyor? İşte resmi açıklama

PARİBU ÇÖKTÜ MÜ?

Türkiye'de aktif olarak kullanılan kripto para borsalarından bir tanesi olan Paribu'ya erişim sorunları yaşanıyor. Paribu yetkilileri, servis sağlayıcı kaynaklı bazı sorunlar olduğunu ve bunu düzeltmek için çalışmaya devam ettiklerini söylediler.

Hacim bakımından Türkiye'nin en büyük kripto para borsalarından biri Paribu, yaşanan erişim sorunuyla ilgili açıklama yaptı.

Borsa tarafından yapılan açıklamada, 19 Şubat Çarşamba akşam saatlerinde bir güvenlik ihlalinin tespit edildiği, güvenlik prosedürlerinin devreye alınarak müşteri varlıklarının güvenliği için cüzdanların etkileşiminin geçici olarak durdurulduğu aktarıldı.

Yapılan ek açıklama ile beklemede olan TL yatırma işlemlerinin Paribu hesaplarına yansıtıldığı belirtildi. TL çekim işlemleri ve diğer hizmetlerin ise sırayla devreye alınacağı ve düzenli güncellemelerle paylaşılacaktır paylaşılacağı ifade edildi

Konuyla ilgili olarak Paribu Twitter hesabından bir açıklama yayınladı.

Paribu çöktü mü? Paribu'dan resmi açıklama geldi!

Paribu'dan yayınlanan diğer bir açıklama ise şöyle;

Paribu çöktü mü? Paribu'dan resmi açıklama geldi!
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