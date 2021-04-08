Paribu çöktü mü? Paribu hacklendi iddiası doğru mu?
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Paribu çöktü mü? Paribu hacklendi iddiası doğru mu?

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Paribu çöktü mü? Paribu hacklendi iddiası doğru mu?

Paribu çöktü mü? sorusunun yanıtı araştırılıyor.Paribu kullanıcıları gün itibarıyla platforma ulaşma konusunda problem yaşıyor. Sosyal medyanın gündemine gelen olayla ilgili resmi açıklama geldi! Peki Paribu çöktü mü? Paribu'dan resmi açıklama geldi!

Çeşitli kripto para birimlerinin ticareti için bir platform sağlayan bir kripto para borsası olan Paribu'ya gün itibariyle erişim sağlanamadı. Peki Paribu çöktü mü, neden çalışmıyor? İşte resmi açıklama

PARİBU ÇÖKTÜ MÜ?

Türkiye'de aktif olarak kullanılan kripto para borsalarından bir tanesi olan Paribu'ya erişim sorunları yaşanıyor. Paribu yetkilileri, servis sağlayıcı kaynaklı bazı sorunlar olduğunu ve bunu düzeltmek için çalışmaya devam ettiklerini söylediler.

Hacim bakımından Türkiye'nin en büyük kripto para borsalarından biri Paribu, yaşanan erişim sorunuyla ilgili açıklama yaptı.

Borsa tarafından yapılan açıklamada, 19 Şubat Çarşamba akşam saatlerinde bir güvenlik ihlalinin tespit edildiği, güvenlik prosedürlerinin devreye alınarak müşteri varlıklarının güvenliği için cüzdanların etkileşiminin geçici olarak durdurulduğu aktarıldı. Yeniden gündeme gelen iddialar hakkında Paribu açıklama yaptı.

PARİBU HACKLENDİ Mİ?

Paribu hacklendi iddialarına karşın sessiz kalmayan kripto para borsası, sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Paribu mobil uygulamasında ve web sitesinde kısa süreli bir kesinti yaşanmış, teknik ekibimizin müdahalesiyle aksaklık hızlı şekilde çözülmüştür. Gerçeği yansıtmayan, asılsız sosyal medya paylaşımlarına ve haberlere itibar edilmemelidir."

"Paribu mobil uygulaması ve web sitesi aktiftir. Paribu'nun sistem durumunu anlık olarak bağlantı üzerinden takip edebilirsiniz."

Konuyla ilgili olarak Paribu Twitter hesabından bir açıklamahenüz yayınlamadı.

Daha önce sitede yaşanan sorun nedeniyle Paribu bir açıklama yapmıştı.

Paribu çöktü mü? Paribu'dan resmi açıklama geldi!

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Gündem Editörü - Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü
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