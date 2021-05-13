Patlayan parfüm kutusu, depo olarak kullanılan konteyneri küle çevirdi

Muğla'da parfüm kutusunun patlamasıyla çıkan yangında depo olarak kullanılan konteyner alev topuna döndü. Yangına ilk müdahaleyi vatandaşlar yaparken, olay yerine ekipler sevk edildi. Soğutma çalışmasının ardından içerideki eşyaların kullanılamaz hale geldiği görüldü.

Dağbelen Mahallesi'nde Mehmet Kara isimli vatandaşın bahçesindeki konteynırda iddiaya göre parfüm şişesinin patlaması sonucu yangın çıktı. İçerisinde koltuk takımları, yatak odası ve mutfak eşyaları olduğu öğrenilen konteynırdaki yangın hızla büyüdü.

YANGINA İLK MÜDAHALEYİ VATANDAŞLAR YAPTI

Yangına ilk müdahaleyi vatandaşlar yaptı. İhbar üzerine olay yerine Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. 2 ekiple bölgeye giden itfaiye alevlerin sardığı konteynıra müdahale etti. Yangını söndüren ekipler, soğutma çalışması yaptı.

EKİPLER BÖLGEDE HAZIR BEKLEDİLER

Yangında konteynır ve içerisindeki eşyalar kullanılamaz hale geldi. Yangın esnasında 112 Acil Sağlık ekipleri de yaşanabilecek herhangi bir olumsuzluğa karşı bölgede hazır bekledi.

"HEMEN HORTUMLA MÜDAHALE ETTİK"

Yangına müdahale eden mahalle sakinlerinden Hasan Kasap, yaptığı açıklamada "Yangın parfüm kutusunun patlamasıyla çıktı. Biz de hemen bahçe hortumlarıyla müdahale ettik. Daha sonra itfaiye gelip yangını söndürdü. İçerisindeki ev eşyaları kullanılamaz hale geldi." dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı