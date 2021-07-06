Parçalanmış cesetlerin kimliğine göğüs silikonlarındaki seri numaralarından ulaşılacak
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Parçalanmış cesetlerin kimliğine göğüs silikonlarındaki seri numaralarından ulaşılacak

Parçalanmış cesetlerin kimliğine göğüs silikonlarındaki seri numaralarından ulaşılacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sakarya'da beş gün önce parçalanmış halde çöp kutusunu konularak toprağa gömülen iki cesedin kimliğini belirleyebilmek için çalışmalar sürüyor. Yapılan incelemelerde kadının göğsünde silikon olduğunu tespit eden ekipler, silikonun seri numarasından firmaya ulaşmayı ve daha sonrasında ise ameliyatı yapan doktoru bularak öldürülen kadının kimliğine ulaşmayı hedefliyor.

Sapanca ilçesinde 1 Temmuz Perşembe günü bulunan parçalanmış cesetlerin başları bulunamazken, cinayetle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Dehşete düşüren olay, Kırkpınar Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde meydana gelmişti. Arazide gezen köpeğinin kesik bir ayak bulduğunu fark eden uzman psikolog Zeynep Serbes, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, toprağa gömülü şekilde çöp poşeti buldu. Çöp poşetinin içerisinden parçalanmış halde 1'i kadın, 1'i erkek iki kişinin cesedi çıktı.

OJE DETAYI DİKKATLERDEN KAÇMADI

Testere veya kesici bir aletle parçalara ayrıldığı düşünülen cesedin tırnağındaki oje detayı ise dikkatlerden kaçmadı. Olay yerindeki incelemelerin ardından ilk olarak Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsünde bulunan otopsi merkezine gönderilen ceset parçaları, daha sonra Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Birçok parçaya ayrılan cesetlerin henüz baş kısımları bulunamazken, parçalanmış cesetler ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

Parçalanmış cesetlerin kimliğine göğüs silikonlarındaki seri numaralarından ulaşılacak

GÖĞÜS SİLİKONUNUN SERİ NUMARASINDAN KİMLİK BİLGİLERİNE ULAŞILACAK

Adli Tıp Kurumunda yapılan incelemelerde parçalara ayrılmış kadının göğsünde silikon olduğu tespit edildi. Tespit üzerine ekipler, parçalara ayrılan kadının kimliğini tespit etmeye bir adım daha yaklaştı.

Ekipler, silikonun seri numarasından önce silikonu firmaya ulaşmayı daha sonrasında ise ameliyatı gerçekleştiren doktoru bularak öldürülen kadının kimliğine ulaşmayı hedefliyor. Bir yandan, cesetlerin diğer parçalarından DNA tiplemesi yapılabilmesi amacı ile çalışmalar sürdürülürken diğer yandan ise kayıp ihbarları da değerlendiriliyor.

Parçalanmış cesetlerin kimliğine göğüs silikonlarındaki seri numaralarından ulaşılacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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