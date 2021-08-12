Paraşütü açılmayınca metrelerce yüksekten düşen polis, toprağa verildi

ANKARA'nın Mamak ilçesinde, atlayış yaptığı paraşütü açılmayınca metrelerce yüksekten düşmesi sonucu ağır yaralanıp, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden polis memuru Ferdi Karakuş (38), memleketi Çorum'da toprağa verildi.

ANKARA'nın Mamak ilçesinde, atlayış yaptığı paraşütü açılmayınca metrelerce yüksekten düşmesi sonucu ağır yaralanıp, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden polis memuru Ferdi Karakuş (38), memleketi Çorum'da toprağa verildi.

Olay, dün saat 14.00 sıralarında, Mamak'ın Kayaş semti Kumludoruk mevkisinde meydana geldi. Çorum Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şubesi'nde görevli olan ve senelik izne ayrılan 'P-3' (yamaç paraşütü orta seviye) belgeli polis memuru Ferdi Karakuş, yamaç paraşütü yaptığı sırada paraşütünün açılmaması sonucu metrelerce yükseklikten düştü. İhbarla bölgeye sevk edilen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Karakuş, ambulansla Ayaş Şehit Mehmet Çifci Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı Karakuş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis memuru Ferdi Karakuş'un cenazesi, otopsi sonrası kara yolu ile memleketi Çorum'a getirildi. Karakuş için Kargı ilçesine bağlı Gömçe Doğan köyünde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Karakuş'un ailesi, mesai arkadaşları ve yakınlarının yanı sıra Çorum İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser ile çok sayıda kişi katıldı. Ferdi Karakuş'un cenazesi, kılınan namaz sonrası toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf Çınar