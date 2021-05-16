Paraşütle atlayan ve 7 saattir haber alınamayan kişinin cansız bedenine ulaşıldı

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Paraşütle atlayan ve 7 saattir haber alınamayan kişinin cansız bedenine ulaşıldı Acı haberi alan eşi ve yakınları gözyaşlarına boğuldu, baygınlık geçirdi Kazadan hemen önce paraşütle havalanma görüntüleri ortaya çıktı Bursa'nın Orhangazi ilçesinde Gürle Dağından paraşütle atlayan ve yaklaşık...

Paraşütle atlayan ve 7 saattir haber alınamayan kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Acı haberi alan eşi ve yakınları gözyaşlarına boğuldu, baygınlık geçirdi

Kazadan hemen önce paraşütle havalanma görüntüleri ortaya çıktı

BURSA - Bursa'nın Orhangazi ilçesinde Gürle Dağından paraşütle atlayan ve yaklaşık 7 saattir haber alınamayan 37 yaşındaki Muammer Yolcu'nun cansız bedenine ulaşıldı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir dönem yerel bir gazetenin işletmesini yapan Muammer Yolcu (37), Gürle Dağından paraşütle atladı. Bir süre sonra olumsuz hava şartları nedeniyle kontrolden çıkan paraşütçü, gözden kayboldu. Jandarma ekiplerine haber verilmesi üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Bölgeye AFAD, JAK, Nilüfer Arama Kurtarma (NAK), ANDA, AKUT ve BAKUT ekipleri gönderildi. 300 kişilik arama kurtarma ekibi, 5 saattir haber alınmayan Muammer Yolcu için seferber oldu. Ekipler arazi araçları ve ATV araçları ile araziye girerken, köpekli arama ve drone ile havadan arama çalışmaları yapıldı.

7 saat sonra cansız bedenine ulaşıldı

Arama çalışmalarını genişleten ekipler, 7 saattir haber alınmayan Muammer Yolcu'nun cansız bedenine Yeni Sölöz Mahallesi Eğrentitüzü Mevki'nde ki ormanlık alanda ulaştı. İlk belirlemelere göre Yolcu'nun rüzgar sebebiyle savrulup, paraşüt ile bağlantısının koptuğu daha sonra yere çakıldığı belirtildi.

Eşi göz yaşlarına boğuldu, yakınları baygınlık geçirdi

Yeni Sölöz meydanın gelecek olan iyi bir haberi bekleyen Muammer Yolcu'nun eşi ve yakınlarına acı haber verildi. Yolcu'nun eşi ve yakınları acı haberi alınca baygınlık geçirip, göz yaşlarına boğuldu. Muammer Yolcu'nun cansız bedeni, Bursa Cumhuriyet Savcısı'nın yaptığı incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Öte yandan, Muammer Yolcu'nun bugün saat 14.00 sıralarında kazanın yaşandığı uçuştan hemen önceki hazırlık ve havalanma görüntüleri ortaya çıktı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BERKTUĞ ÖNCÜ